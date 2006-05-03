توانايي هاي به دست آمده در انرژي هسته اي به يك گروه و شخص بستگي ندارد

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم ، فقيهيان مدير عامل شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي كشور در همايش و نمايشگاه حمايت هاي مردمي از دستاوردهاي صلح جويانه هسته اي كه در دانشگاه قم برگزار شد ، طي سخناني درپاسخ به سئوال يكي از حاضرين مبني بر علت تاخير اعلام دستيابي به انرژي هسته اي گفت: پرداختن به اينكه اين دستاورد چه زماني تحقق يافت و چه زماني اعلام شد بحثي انحرافي است.

وي افزود: توانايي هاي بدست آمده توانايي ملي است و به يك گروه، شخص و حزبي بستگي ندارد، اين توانايي در زمان گذشته شروع شد و در حال حاضر به مرحله كاملي رسيده است.

فقيهيان اظهار داشت: مهم نيست كه اين فناوري چه زماني بدست آمده، اين موضوع از آنجا اهميت دارد كه دانشمندان ايراني بدون اتكا به كشورهاي ديگر به اين امر مهم دست يافتند.

وي با بيان اين مطلب كه در 15 سال آينده سوختهاي فسيلي جوابگوي نياز كشور ما نخواهند بود اظهار داشت: دسترسي به انرژي هسته اي يك ضرورت جهاني است و در 10 الي 15 سال آينده سوختهاي فسيلي به سوختهاي استراتژيك تبديل مي شود و استفاده از آن با در نظر گرفتن آثار تخريبي شديد و آلودگي زياد محيط زيست امكان پذير نيست.

معاون سازمان انرژِي اتمي كشور مهمترين جايگزين سوختهاي فسيلي را اورانيوم عنوان كرد و گفت: سوختهاي فسيلي سوختهايي نيستند كه در چند سال آينده بتوانند نياز كشور را برطرف كنند.

دكتر فقيهيان در ادامه چرخه سوخت هسته اي را موجب ايجاد نوآوري و خلاقيت در كشور دانست و اظهار داشت: دانشمندي كه بتواند با پيچيدگي هاي مهم دانش هسته اي آشنا شود مي تواند در بسياري از زمينه هاي ديگر علوم كار كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به پيچيدگي هاي دانش هسته اي اشاره كرد و گفت: در هر يك از مراحل اكتشاف، استخراج، خالص سازي، فراوري و غني سازي اورانيوم تكنولوژي بالايي نياز است و يكي از مخالفتهاي كشورهاي غربي هم به دليل وجود اين تكنولوژي در ايران است.

معاون سازمان انرژِي اتمي كشور در پايان تصريح كرد: امروزه همه كشورهاي بزرگي كه امكانات علمي و اقتصادي جهان عمدتا در اختيار آنهاست مخالف دستيابي ايران به انرزي صلح آميز هسته اي هستند و آنها نگران هستند كه ايران با رسيدن به اين مرحله از وابستگي به آنها رهايي مي يابد؛ اكنون باورها وغرور علمي جوانان ايران بر خواست آنها غالب شده است.