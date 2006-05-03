۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۳۳

فلسفه اسلامي و مسائل جديد(23) / استاد الهيات دانشگاه مك مستر كانادا در گفتگو با "مهر":

گفتگوي فلسفه اسلامي با فلسفه ساير اديان مهمترين چالش امروز است

استاد الهيات دانشگاه مك مستر كانادا مهمترين چالشي را كه فلسفه اسلام در غرب با آن مواجه است گفتگو با فيلسوفان ساير اديان عنوان كرد و بر تحقيق و تفحص دراين عرصه تأكيد كرد.

پرفسور كورت آندرس ريچاردسون استاد الهيات دانشگاه مك مستركانادا در گفتگو با خبرنگار "مهر" درباره وضعيت فلسفه اسلامي در غرب گفت: فلسفه اسلامي در غرب بسيار خوب توسعه و گسترش يافته و علت اين امر گسترش تحقيقات آزادانه در اين عرصه است.

ريچاردسون نويسنده كتاب "تفسير كارل بارث" تأكيد كرد: آزادي در عرصه تحقيق همواره راه را به سوي بصيرت ديني باز مي كند.

موسس "انجمن استدلال براساس متون مقدس" با اشاره به سخنراني سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري سابق ايران كه چهار سال قبل در آن شركت كرده بود گفت: همه ما در يك دنيا واقعي زندگي مي كنيم و بايد تعاليم انبياء را به آداب ديني معاصر ترجمه كنيم و از آموزه هاي ديني تعابير معاصرداشته باشيم و اين راست ديني همواره عامل شكل گرفتن نسل تازه اي از متفكران و روشنفكران ديني محسوب مي شود.

عضو گروه تازه تأسيس الهيات تطبيقي آكادمي دين آمريكا و نويسنده كتاب "حقيقت و الهيات انجيلي: رئاليسم وحي مسيحي" مهمترين چالشي را كه فلسفه اسلامي در غرب با آن مواجه است گفتگو با فلسفه ساير اديان عنوان كرد.

اين متأله مسيحي گفتگوي نزديكتر فلسفه اسلامي با فلسفه ديگر اديان را از وظايف فلسفه اسلامي دانست و گفت: متفكران غربي نيز بايد بيش از پيش از علماي اسلامي و فيلسوفان مسلمان جهان اسلام دعوت كنند تا در اين گفتگو همپاي متفكران غربي حضوري مساوي داشته باشند.

وي تصريح كرد: همواره از كنارهم بودن مي توان مطالب تازه اي آموخت.فاصله جغرافيايي يا سياسي نبايد ميان متفكران و علما فاصله ايجاد كند . فلسفه، زندگي ديني و علم بايد فراتر از مرزهاي سياسي حركت كند.

