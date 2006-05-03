برپايي سراي اهل قلم در پرده اي از ابهام فرو رفت

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، امين صديقي كه چندي پيش مسئوليت سراي اهل قلم نمايشگاه نوزدهم كتاب را قبول كرده بود بنا به دلايل شخصي از انجام اين فعاليت كناره گرفت.

صديقي - سردبير نشريه كتاب ماه ادبيات و فلسفه - در پاسخ به پرسش مهر مبني بر علت انصراف خود گفت : تنها دليل اين امر، اشتغالات شخصي و عدم آمادگي خودم براي اين فعاليت بوده است.

وي از ارائه هر گونه توضيح درخصوص چرايي اتخاذ اين تصميم و ارتباط آن با خواسته هاي مسئولان ارشاد و نيز سرانجام سراي اهل قلم و نحوه تصدي گري و فعاليت آن در نمايشگاهي كه از امروز آغاز به كار كرده است، خودداري نمود.

به گزارش مهر، امين صديقي هفته گذشته از پذيرش اين مسئوليت و توافق با اداره ارشاد استان تهران خبر داده بود. لازم به گفتن است تماس هاي مهر با معاونت فرهنگي اين اداره براي اطلاع از سرنوشت سراي اهل قلم از صبح امروز تا كنون بي نتيجه بوده است.