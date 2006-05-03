توجه همزمان به "ايستادگي" و "توجيه افكار عمومي" در برابر تشديد جو فشار ضروري است

مهدي فتحي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" توجه همزمان به دو رويكرد ايستادگي و توجيه افكار عمومي در خصوص صلح آميزبودن فعاليت هاي هسته اي ايران را در برابر تشديد جو فشار و تهديد ضروري خواند و افزود: پيگيري اين دو مسير به همراه جو حاكم و همگرايي بين مردم و نظام مي تواند راهكار مناسبي در شرايط كنوني باشد.



وي با اشاره به اينكه هيچ يك از تهديدات آمريكا در دو سال گذشته عليه ايران به خاطر شرايط داخلي و منطقه امكان عملي شدن نيافته اند، گفت : بايد امروز براي مردم كشور توضيح داده شود كه چرا اهميت توانمندي ايران در بخش هسته اي تا اندازه اي بالاست كه چنين تهديداتي شكل گرفته، كشورهاي اروپايي سه سال با ايران مذاكره كرده اند و براي سلب آن حاضر به دادن امتيازات زياد اقتصادي به ايران هستند.



فتحي اين توضيحات در عرصه افكار عمومي داخلي و خارجي را از ابزار ضروري ايستادگي خواند و خاطرنشان كرد: ايران بايد ضمن بررسي همه طرح هاي جانبي مطرح در خصوص حل موضوع هسته اي بدون كمترين عقب نشيني از مواضع اصولي خود بايستد .



اين تحليلگر مسائل بين الملل تاكيد كرد: با توجه به دستيابي ايران به چرخه سوخت هسته اي امروز بايد فرمول هاي جديدي براي حل موضوع تعريف شود و فرمول هاي قبلي ديگر كارايي ندارد.



وي در پايان سرعت بخشيدن به توان فني هسته اي ايران و سرمايه گذاري در اين زمينه را براي بهبود زمينه هاي ديپلماسي ضروري خواند.

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