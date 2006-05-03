به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، با توجه به اقدامات انجام شده از سوي وزارت نفت و تاكيد مجلس شوراي اسلامي براي راه اندازي اين بورس مي توان پيش بيني كرد بورس نفت به زودي در كيش فعاليت خود را آغاز كند .

براساس اين گزارش ، آخرين خبرها در اين باره نشان مي دهد كه وزارت نفت نسبت به ثبت شركت بين المللي بورس نفت اقدام كرده و ساختمان اين شركت نيز در كيش خريداري شده است .

به گزارش خبرنگار مهر ، اساسنامه تاسيس شركت بين المللي بورس نفت كه 70 درصد از سهام آن به صندوق بازنشستگي و رفاه كاركنان صنعت نفت اختصاص دارد تا يك ماه آينده به سازمان جديد بورس نفت براي تصويب ارايه مي شود . براساس اين گزارش، 30 درصد سهام باقي مانده اين شركت در اختيار بنياد مستضعفان و منطقه آزاد كيش و ... است.

وزارت نفت براي ارايه اين اساسنامه در انتظار تصويب اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار بوده كه در دولت جديد تاسيس شد تا بتواند اساسنامه بورس نفت را با تغييرات جديد به اين سازمان ارايه دهد .

براساس اين گزارش ، تاسيس و زمان دقيق راه اندازي اين بورس منوط به فعاليت اين شركت جديد و تصميم وزارت اقتصاد دارايي است . با ايجاد بورس نفت كيش، اين جزيره به عنوان پنجمين پايگاه بورس نفت جهان بعد از بورس هاي نفت در نيويورك، لندن، سنگاپور و توكيو شاخته خواهد شد.