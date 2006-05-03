به گزارش خبرگزاري "مهر"، مجيد مجيدي، فيلمساز صاحبنام كشور و داور بخش آثار داستاني دومين جشنواره ملي فيلم دانشجويي، با اعلام اين مطلب افزود: "اگر دانشگاههاي سينمايي ما را با دانشگاههاي سينمايي موفق دنيا مقايسه كنيد متوجه تفاوت ها مي شويد."

وي ادامه داد: "من دانشكده هاي مسكو و سن پترزبورگ را از نزديك ديدم. آنجا در بدو ورود متوجه تفاوت از جنبه هاي مختلف مانند استوديوهاي فيلمسازي، امكانات خوب كارگاههاي دكورسازي، استوديو صدابرداري و هر عنصر لازم سينمايي مي شويد، ولي متاسفانه در كشور خودمان دانشگاههاي سينمايي را سراغ دارم كه دانشجويان آن حتي ضبط ناكرا و ميز مونتاژ را از نزديك نديده اند و اين ضعف بزرگي است."

اين فيلمساز صاحب سبك سينماي ايران با بيان اينكه شيوه فعلي پذيرش دانشجو در رشته هاي هنري اشتباه است اظهار داشت: "خيلي از استعدادهاي درخشان هنري را مي شناسم كه به خاطر شيوه پذيرش غلط، نتوانسته اند وارد دانشگاه شوند و من معتقدم بايد شيوه پذيرش افراد تغيير كند."

مجيدي جشنواره ملي فيلم دانشجويي را بستر كشف و پرورش استعداد عنوان و خاطرنشان كرد: "صرف برگزاري جشنواره كمك به هنر اين مملكت نمي كند. بايد استعدادها را كشف كرد و با سرمايه گذاري و حمايت آموزشي و مادي آنها را پرورش داد تا شكوفا شوند."

دومين جشنواره ملي فيلم دانشجويي توسط دانشكده صدا و سيما از 9 تا 13 ارديبهشت در تهران برگزار شد.