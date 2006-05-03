دولت آمريكا درحال توسعه سلاح هاي ليزري پيشرفته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، اين پروژه محرمانه كه به نوشته تايمز در اسناد بودجه اي نيروي هوايي ارتش مشاهده شده است، در ماه فوريه به كنگره ارائه شد و از شعاع هاي نور پررنگ براي تخريب ماهواره هاي دشمن استفاده مي كند.

يكي از منابع رسمي آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود، اعلام كرد: اين سلاح بخشي از تلاش هاي گسترده براي توسعه سلاح هاي فضايي دفاعي و تهاجمي است.

اين سلاح از حس گرها، كامپيوترها و آينه هاي انعطاف پذير تشكيل شده است و بر آشفتگي اتمسفر تاثير مي گذارد.

يكي از منابع رسمي پنتاگون كه تاكنون چندين برنامه فضايي را مديريت كرده است، به نيويورك تايمز گفت: كاخ سفيد از ما درخواست كرده است تا برنامه هاي دفاع فضايي را هم پيش بيني نماييم. ما بايد قادر باشيم از تمام جهات از خود دفاع كنيم.

اين درحالي است كه آمريكا مدعي مبارزه با توسعه سلاح هاي كشتار جمعي است و به همين بهانه به كشورهاي مختلفي در جهان حمله مي كند.