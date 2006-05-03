۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۰۰

سرمربي تيم فوتبال شموشك نوشهر درگفتگو با" مهر":

حاشيه ها باعث شكست تيم شموشك شد

سرمربي تيم فوتبال شموشك نوشهر گفت: با عده‌اي جوان جوياي نام تيم شموشك را درليگ برتر با بازي زيبا معرفي كردم، اما حاشيه‌هاي داخلي، كمر اين تيم را شكست.

بهمن فروتن سرمربي تيم فوتبال شموشك نوشهر درگفتگو با خبرنگار" مهر" گفت: من با تيم مشكلي ندارم، ولي شيطنت‌ها در شموشك نوشهر موجب شد تا اين تيم ازداخل ضربه بخورد.

وي اظهارداشت: درهرحال دستهايي دركار بود كه من موفق نشوم ودلم براي تيم شموشك به درد آمد، زيرا لياقت وجايگاه شموشك بيشتر ازاين بود.

فروتن تصريح كرد: تا پايان قراردادم در اول تيرماه سال جاري درتيم شموشك به وظيفه ‌ام عمل مي ‌كنم و بعد ازآن تصميم خواهم گرفت. اگرعملكرد دست ‌اندركاران اين تيم چون فصل گذشته باشد، رفتن را به ماندن درتيم شموشك ترجيح مي‌دهم.

گفتني است: بازيكنان تيم فوتبال شموشك نوشهر پس از سقوط از ليگ برتر به دسته يك، روزگذشته در ورزشگاه شهداي اين شهر تمرين كردند.

