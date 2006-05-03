حاشيه ها باعث شكست تيم شموشك شد

بهمن فروتن سرمربي تيم فوتبال شموشك نوشهر درگفتگو با خبرنگار" مهر" گفت: من با تيم مشكلي ندارم، ولي شيطنتها در شموشك نوشهر موجب شد تا اين تيم ازداخل ضربه بخورد.
وي اظهارداشت: درهرحال دستهايي دركار بود كه من موفق نشوم ودلم براي تيم شموشك به درد آمد، زيرا لياقت وجايگاه شموشك بيشتر ازاين بود.
فروتن تصريح كرد: تا پايان قراردادم در اول تيرماه سال جاري درتيم شموشك به وظيفه ام عمل مي كنم و بعد ازآن تصميم خواهم گرفت. اگرعملكرد دست اندركاران اين تيم چون فصل گذشته باشد، رفتن را به ماندن درتيم شموشك ترجيح ميدهم.
گفتني است: بازيكنان تيم فوتبال شموشك نوشهر پس از سقوط از ليگ برتر به دسته يك، روزگذشته در ورزشگاه شهداي اين شهر تمرين كردند.
