  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۲۰

برگزاري اولين جشنواره وبلاگ هاي پرستاري

اولين جشنواره وبلاگ هاي پرستاري با هدف اشاعه فرهنگ پرستاري در جامعه و ساخت ادبيات حرفه اي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين جشنواره توسط انجمن پرستاري ايران و با حمايت دفتر امور پرستاري وزارت بهداشت به منظور هدايت حرفه پرستاري به سوي پرستاري نوين و تخصصي نمودن آن و استفاده از توان پرستاران در امر ارتقاي سطح بهداشت و سلامت جامعه برپا مي شود.

در اين جشنواره وبلاگ هاي فعال در زمينه هاي اطلاع رساني و خبري ، فرهنگي - اجتماعي آموزشي و پژوهشي و وبلاگهاي شخصي كه حاوي وطالب مرتبط با پرستاري و سلامت هستند به رقابت خواهند پرداخت. 

علاقمندان براي ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس www.nurseblog.blogfa.com مراجعه نمايند.

کد مطلب 320977

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها