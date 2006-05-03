برگزاري اولين جشنواره وبلاگ هاي پرستاري

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين جشنواره توسط انجمن پرستاري ايران و با حمايت دفتر امور پرستاري وزارت بهداشت به منظور هدايت حرفه پرستاري به سوي پرستاري نوين و تخصصي نمودن آن و استفاده از توان پرستاران در امر ارتقاي سطح بهداشت و سلامت جامعه برپا مي شود.

در اين جشنواره وبلاگ هاي فعال در زمينه هاي اطلاع رساني و خبري ، فرهنگي - اجتماعي آموزشي و پژوهشي و وبلاگهاي شخصي كه حاوي وطالب مرتبط با پرستاري و سلامت هستند به رقابت خواهند پرداخت.

علاقمندان براي ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس www.nurseblog.blogfa.com مراجعه نمايند.