خودگرايي مذهبي توسعه گفتگو را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار "مهر"، درهمايش بين الملي گفتگوي علم و دين، دكتر زنيا ماريا هلبيگ، عضو مطالعات اديان دانشگاه ويرجينا، به بررسي خردگرايي از منظر زبان مذهبي و علمي پرداخت.

وي در آغاز به اين نكته اشاره كرد كه علم به خرد گرا بودن خود مي بالد.

او اضافه كرد: در واقع در اين هزاره آخر شاهد حاكميت نهايي نوعي خاص از خردگرايي در علم به بهاي كنار نهادن ديگر انواع عقلانيت بوده ايم.

دكتر هلبيگ افزود: خردگرايي كه علم را تحت سلطه خود گرفته است تنها خردگرايي اشيا است كه اين نوع عقلانيت با بازنماياندن ايده هايي در باب اشيا به جهان خود را نشان مي دهد. از سوي ديگر، مذهب با تلاش براي حفظ حيات خويش، مفهوم گفتگوي منطقي را توسعه داده است.