مدارس مازندران نيازمند 5/7 ميليارد ريال تجهيزات آزمايشگاهي است

يوسف رضا خادميان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در ساري افزود: براي رفع اين نقيصه طرحي از سوي كارشناسي تكنولوژي آموزش و پرورش مازندران تهيه شده كه در سفر آتي هيات دولت به استان به رئيس جمهوري تقديم خواهد شد.

وي ادامه داد: امسال در 902 مدرسه متوسطه و مراكز پيش دانشگاهي مازندران 30 هزار عدد سي دي آموزشي شامل كتاب ، فيلم و نمونه سئوال توزيع شد.

به گفته ‌خادميان ، هم اكنون 225 دبيرستان استان تحت پوشش سيستم رايانه ‌اي قرار دارد و هر يك حداقل به 5 دستگاه رايانه مجهز است.

وي تصريح كرد: براي اجراي كامل طرح IT در تمامي مدارس متوسطه و پيش دانشگاهي استان به 24 ميليارد ريال اعتبار نياز است.

خادميان همچنين از خريد 350 ميليون ريال تجهيزات آزمايشگاهي براي مدارس استان مازندران از ابتداي سال تحصيلي جاري تاكنون خبر داد.