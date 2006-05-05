بازسازي خوابگاه هاي دانشگاه تربيت مدرس تا پايان سال جاري / كمبود فضاي فيزيكي جهت گسترش دانشگاه تربيت مدرس

دكتر "فرهاد دانشجو" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: دانشگاه تربيت مدرس در حال بازسازي خوابگاه هاي دانشجويي است و اميدوار است در هفته خوابگاه ها، چند خوابگاه را به صورت كامل بازسازي كند.

وي گفت: تا پايان سال 85 نيز تمام خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس بازسازي كامل مي شوند.

سرپرست دانشگاه تربيت مدرس اضافه كرد: دانشگاه در حال حاضر اعتبار ويژه اي براي احداث خوابگاه جديد ندارد. علاوه بر آن با كمبود فضاي فيزيكي نيز مواجه است.

وي با بيان اين كه تا كنون موافقت كامل در خصوص واگذاري زمين ارتش به اين دانشگاه صورت نگرفته، گفت: به دنبال دريافت بودجه ساخت و ساز هستيم و اميدواريم بودجه عمراني هرچه زودتر به دانشگاه ها پرداخت شود تا ساخت و ساز دانشكده ها به اتمام برسد.