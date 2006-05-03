مسابقات حلي نت برگزار مي شود

محسن نصرتي مدير اجرايي اين مسابقات با بيان اين خبر افزود: اين مسابقات تنها مسابقات برنامه نويسي كامپيوتري (ACM) در سطح دانش آموزي در ايران است كه براي سومين سال پياپي در اين مركز برگزار مي شود.

وي با اشاره به حضور 80 تيم در اين مسابقات كه 12 تيم آن دانشجويي ( ورودي هاي 84) و بقيه دانش آموزي هستند، سطح مسابقات را بسيار بالا دانست و با اشاره به حضور مدال آوران المپيادهاي جهاني كامپيوتر (3 طلا و دو نقره جهاني) در حلي نت، اين مسابقات را آزموني مناسب براي دانش آموزاني دانست كه قصد حضور در المپيادهاي جهاني دارند.

مسئول گروه كامپيوتر دبيرستان علامه حلي تهران، حلي نت را مسابقاتي 2 مرحله اي دانست كه اسفند ماه گذشته، مرحله اول آن با حضور بيش از 200 تيم شركت كننده به صورت آنلاين برگزار شده است و در آن 80 تيم براي شركت در دور دوم مسبقات به صورت حضوري انتخاب شده اند.

به گفته نصرتي مسابقات حلي نت از 6 سئوال تشكيل شده است كه 1 سئوال آن ساده، 1 سئوال متوسط و 4 سئوال آن در حد المپيادهاي جهاني است كه تيم هاي شركت كننده بايد در عرض 5 ساعت به اين سئوالات پاسخ دهند.

مدير اجرايي مسابقات حلي نت، ميز گرد علمي با حضور اساتيد دانشگاه و مدال آوران ACM را برنامه بعدي اين مسابقات بر شمرد و گفت: از ساعت 16 الي 21 روز پنج شنبه مسابقات ACM برگزار مي شود. از ساعت 21 الي 23 نيز ميزگرد علمي برگزار مي شود. صبح روز جمعه 15 ارديبهشت ماه نيز مسابقه نهايي برگزار مي شود.