اثرگذاري در دنياي سينما مستلزم تجهيز به ابزارهاي ديجيتال است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، همايش سينماي ديجيتال عصر امروز با حضور مهندس جعفري جلوه معاون سينمايي وزير ارشاد، سيدضياء هاشمي مدير عامل خانه سينما، مجتبي راعي، داريوش بابائيان، غلامرضا آزادي، ابراهيم مختاري، ايرج رامين فر و تني چند از دست اندركاران توليد سينما و هنرمندان در خانه سينما افتتاح شد.

در ابتداي اين برنامه سيدضياء هاشمي در ارتباط با برگزاري اين همايش گفت: "اولين همايش سينماي ديجيتال در معاونت آموزش و پژوهش خانه سينما شكل گرفت. سال گذشته بنا بر زيرساخت هاي آموزشي شرايطي فراهم شد تا سينماي فاخر كه متكي بر افراد است از ابزارهاي ديجيتالي نيز استفاده كند. امروز اگر در فرهنگ سينماي ديجيتال وارد شويم مي توانيم عرصه هاي بين المللي بيشتري را فتح كنيم."

وي ادامه داد: "بنا داريم در سال 85 براي ارتقاء سطح كيفي، فناوري اطلاعاتي را گسترش دهيم و هدف اصلي ما در اين راستا رسيدن به يك آموزشكده و پژوهشكده در خانه سينماست. اميدوارم با ياري معاونت سينمايي به اين هدف در سينماي ايران برسيم، زيرا سينماي ما ارزشمندتر از اين است كه اين اتفاق در آن نيفتد."

مدير عامل خانه سينما با اشاره به جايگاه سينماي ايران در منطقه گفت: "سينماي ما سينمايي است كه در منطقه اول است اما در عرصه تكنولوژي و امكانات هنوز نتوانسته ايم به جايي برسيم. در كنار كشور ايران در دبي ميدياسيتي وجود دارد كه حدود 2 سال است از جوانان خود براي آموزش استفاده مي كند. اين تشكيلات وسيع براي جذب گردشگر و هم براي ارتقاء سينما شكل گرفته است. ولي چون اين كشور سينما ندارد پس كشور ايران با دسترسي به اين امكانات مي تواند در توليدات سينمايي بيش از گذشته موفق عمل كند."

در ادامه اين برنامه مهندس جعفري جلوه معاون سينمايي وزير ارشاد در ارتباط با دسترسي به فناوري ديجيتالي در عرصه سينما گفت: "يك فرهنگ بزرگ، توانا و قدرتمند داراي انرژي هاي فزاينده براي گفتگو در پهنه هاي مختلف ابزارها، فرصت ها و مظروف هاي بزرگ را مي طلبد. طبعا ايران كه داراي يك پشتوانه فرهنگي برخوردار از جايگاه در عرصه هاي علمي، فني و تمدني است، نبايد از اين مقوله به دور باشد."

وي در ادامه افزود: "سينما امروز به عنوان يك فرصت كم نظير به منظور ارتباط با مخاطب ملي و جهاني خود و با تمام واقعيات در اختيار فرهنگ است. سينما به عنوان يك هنر در عرصه فرهنگ از تحولات در عرصه فناوري به دور نمي ماند. ديجيتال يكي از فرصت هايي است كه در اختيار انسان و سينما قرار گرفته است. اين فرصت يك ظرف بزرگ براي سينماگران است و هر كس مجهزتر باشد موثرتر و قادرتر است."

معاون سينمايي ارشاد با اشاره به استفاده از ابزارهاي جديد ديجيتالي براي به تصوير كشيدن تمدن و تاريخ ايراني گفت: "ما ميراث دار و امانت دار تاريخ ايراني هستيم و براي تمدن سازي دوباره و اثرگذاري بيشتر بايد مجهز به ابزارهاي سينمايي و ديجيتال باشيم. اگر ديجيتال يك انقلاب است يا يك فرصت بزرگ در عرصه سينما و اگر اين انقلاب در جهت سرعت و شفافيت و به تصوير كشيدن سحرآميز معاني است بايد اين موضوع را نيز مورد توجه قرار دهيم و غفلت نكنيم كه اگر در جهت استفاده از اين ابزار هستيم آثار لايه دوم اين ابزار ما را دربر نگيرد."

وي ادامه داد: "اين توانايي شگفت انگيز باعث به وجود آمدن اثر و خلق حقايق مي شود. لذا بي ترديد در جهت آشنا شدن و شناخت پيدا كردن و امكان اثرگذاري حركت مي كنيم. ولي غافل از اين موضوع نيز نبايد باشيم كه احاطه بر اين عرصه و تحول در جنبه هاي سخت افزاري نيست و به صورت جدي بايد بر نرم افزار نيز تاثير بگذارد."

جعفري جلوه ادامه اين حركت را در خانه سينما يك حركت بسيار خوب براي سينماي ايران دانست و گفت: "موضوع ديجيتال به ما امكان شناخت به روز در عرصه هاي سينما را مي دهد. در كنار دسترسي به اين تكنيك بايد پژوهش ها نيز جدي گرفته شود، چرا كه ترديدي در آن نداريم كه تمام انگيزه هاي ما دست يافتن به نقاط حيات بخش، ارتقادهنده و سعادت بخش مضمون و معاني است. چيزي كه هميشه هنرمند مسلمان ايراني آن را خواسته و مقصود داشته است."

معاون سينمايي وزير ارشاد در پايان گفت: "ما به سينماي ملي فكر مي كنيم، سينمايي كه متعهد به تمدن و دستاوردهاي اسلامي است. با توجه به اين مقوله بايد جايگاه خود را شناسايي كنيم و دريابيم كه بايد نقش ها را هوشمندانه تر از گذشته پيگيري كنيم. در اين راه هر چه ما داريم در اختيار سينماگران خواهد بود و ما در تمام عرصه ها تدوين برنامه هاي استراتژيك را براي سينما پيگيري خواهيم كرد."