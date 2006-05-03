۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۹:۵۱

بمنظورگراميداشت مقام شامخ معلم؛

رئيس سازمان تربيت بدني به ديدار معلمان خود مي رود

بمناسبت هفته معلم و بمنظور تجليل ازتلاشگران عرصه علم، روز شنبه 16ارديبهشت ماه جاري، مسئولان سازمان تربيت بدني در سراسركشور ضمن حضور درمدارس ازمعلمان عزيز تجليل خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" مهندس علي آبادي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني نيز دراين روز ازساعت 10 الي 12 دردبيرستان ادب كه محل تحصيل وي دردوران دبيرستان بوده، حضورمي يابد و ضمن ديداربا چند تن ازمعلمان خود، از آموزگاران اين دبيرستان تجليل خواهد كرد.

کد مطلب 320999

