استرداد وديعه ثبت نام كنندگان تلفن همراه يك سال ادامه مي يابد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات، به دنبال اطلاعيه قبلي اين شركت مبني بر امكان استرداد وديعه ثبت نام كنندگان تلفن همراه تا پايان ارديبهشت سال 86، اينك براساس اين اطلاعيه اعلام داشته به منظور رفاه حال متقاضيان كه قصد مسترد نمودن وجوه ثبت نام خود را دارند، ساعت كار شعب پست بانك تااطلاع ثانوي تا ساعت 19 بعد ازظهر افزايش مي يابد.

به‌دليل عدم توجه و دقت كافي به اطلاعيه و اخبار منعكس شده از سوي رسانه هاي ارتباطي، جهت استرداد وجه خود نگران پايان يافتن مهلت زماني شده بودند، لذا اعلام مي دارد استرداد وديعه ثبت نام كنندگان تا پايان ارديبهشت ماه سال 86 ادامه خواهد داشت. به عبارت ديگر، به عنوان مثال چنانچه براساس قرعه كشي، اولويت دريافت سيم كارت متقاضي ارديبهشت 86 باشد، تا فروردين 86 فرصت دارد جهت دريافت وديعه خود اقدام نمايد.

همچنين براساس اطلاعيه قبلي، اين شركت از تاريخ دوازدهم ارديبهشت ماه جاري كليه مراحل استرداد وديعه اعم از دريافت و كنترل مدارك و تكميل فرم مربوط در مركز پستي و دفارت خدمات ارتباطي محل ثبت نام اوليه انجام و متقاضيان پس از 72 ساعت، با مراجعه به شعب پست بانك اعلام شده مي توانند وجوه خود را دريافت كنند. بدين ترتيب درمرحله تكميل فرم نيازي به مراجعه به شعب پست بانك نيست واين اقدام باعث تسريع در پاسخگويي به مراجعان محترم خواهد شد.

روابط عمومي شرت مخابرات ايران درپايان اين اطلاعيه به كساني كه جهت استرداد وجه خود به مراكز پست و پست بانك مراجعه مي نمايند توصيه كرده با توجه به اينكه تا يك ماه قبل از واگذاري سيم كارت تلفن همراه مي توانند جهت استرداد وجه خود به همان مبلغ اوليه اقدام نمايند. لذا با آرامش و در فرصت كافي اقدام كنند تا همكاران ما بتوانند به بهترين نحو خدمت رساني نمايند .