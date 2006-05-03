۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۲۲

گونه بسياري از حيوانات در حال انقراض است

خرس هاي قطبي و كرگدن ها براي اولين بار در ليست حيوانات در معرض خطر انقراض قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاري مهر، بيش از 16 هزار گونه از موجودات در ليست قرمز منتشر شده توسط IUCN  قرار گرفته اند. بسياري از كوسه ها و ماهي هاي آب هاي شيرين در اروپا و افريقا به تازگي به اين ليست اضافه شده اند.

تغييرات آب وهوايي و از بين رفتن يخ هاي قطب شمال از عوامل اصلي در معرض خطر بودن خرس هاي قطبي است.

در نواحي گرمسير تعداد كرگدن ها در اين دهه در حال كاهش بوده و آنها نيز در ليست قرمز قرار گرفته اند.

شكار بي قاعده اين حيوانات باعث كاهش جمعيت آنها است.

