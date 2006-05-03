ايران در عين مواضع تهاجمي يك استراتژي ظريف ديپلماتيك در آستين دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از هفته نامه تايم، در حالي كه اعضاي دائم شوراي امنيت و آلمان پاريس گردهم جمع شدند تا درباره برنامه هسته اي ايران گفتگو كنند و ايران نيز بارها به انجام مانور نظامي در ماههاي گذشته پرداخت و اعلام كردند اسرائيل اولين هدف ايران است، اما در پشت چنين سخنان شعله وري، ايران يك استراتژي ظريف ديپلماتيك در آستين دارد.

اين مجله آمريكايي نوشت: برخلاف همه آن چيزي كه آمريكا تصور مي كند، ايران در ميان تمام فشارهايي كه آمريكا با كمك كشورهاي ديگر به تهران وارد مي سازد، اما وضعيت ثابتي را براي خود حفظ كرده است. ايران از سوي ديگر مدام تلاش مي كند روابط ديپلماتيك خود را توسعه دهد. ايران اعلام كرد حق آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بازرسي از سايت هاي هسته اي را به رسميت مي شناسد و همه اينها نكات مثبتي براي تهران به حساب مي آيد.

به نوشته تايم در واقع ايران به خوبي درحال انجام نوعي بازي با آمريكا است و در حالي كه تلاش هاي ديپلماتيك خود را انجام مي دهد سبب شده است آمريكا و متحدان اروپايي اين كشور دچار اختلاف هاي متعددي باشند.

اين هفته نامه با تقل اتفاقاتي كه روز گذشته در پاريس رخ داد، نوشت: آمريكا هنوز به ايران بدگمان است و مدام از راه تحريم وارد مي شود اما رهبران ايران با زباني آرام بارها تاكيد كردندكه برنامه هسته اي خود را براي اهداف صلح آميز ادامه مي دهند.