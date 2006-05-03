  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۴۴

كارت ورود به جلسه آزمون هاي تافل و TSE توزيع مي شود

كارت ورود به جلسه داوطلبان شركت كننده در دوازدهمين دوره آزمون تافل و TSE به مدت 4 روز از 18 تا 21 ارديبهشت ماه توزيع مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، داوطلبان بايد با در دست داشتن رسيد تحويل مدارك ثبت نامي و كارت شناسايي معتبر جهت دريافت كارت ورود به جلسه خود به سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه كنند.

لازم به ذكر است زمان برگزاري آزمون هاي فوق 23 ارديبهشت ماه خواهد بود.

