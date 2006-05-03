  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۰:۲۰

دوچرخه سواران استانداري كرمان فاتح مرحله500 متر شدند

اولين مرحله ازسومين دوره ليگ دوچرخه سوراي جوانان باشگاههاي كشور درشهرستان گرگان در رشته500 متر برگزارشد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين مرحله فرشيد فارسي نژاد ازتيم كرمان با زمان 31:33 ( سي ويك ثانيه و سي وسه صدم ثانيه )، سيد محمد امين نوراني از تيم بندرامام با زمان 31:54 ومجتبي منديلي ازتيم بندرامام با زمان 32:25 به ترتيب در مكانهاي اول تا سوم قرارگرفتند.

دراين مسابقات 109 دوچرخه سوار متشكل از15 تيم درحال ركاب زني و رقابت با يكديگرهستند. تيمهاي حاضر دراين مسابقات عبارتند ازتيم تربيت بدني يزد- آساك دوچرخ مشهد- نامي نيك نهاد درگز- گلستان الف - گلستان ب - شهرداري شهركرد - مقاومت بسيج فارس - تربيت بدني گيلان - پتروشيمي بند امام - پتروشيمي تبريز- تربيت بدني مركزي - پيكان تهران- فجرمازندران- تربيت بدني زاهدان و استانداري كرمان مي باشند.

کد مطلب 321018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها