شهيد مطهري وظيفه خود را حضور در متن جامعه و مردم مي دانست

به گزارش خبرگزاري "مهر"، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي كه در جمع مسئولان و اعضاي اجرايي اين حزب سخن مي گفت، با اشاره به 12 ارديبهشت سالروز شهادت شهيد آيت الله مطهري، وي را از بنيانگذاران موتلفه اول معرفي كرد كه حضرت امام (ره) او را به عنوان عضو شوراي روحانيت موتلفه اسلامي قرار دادند.

وي با بيان اينكه شهيد مطهري اگر در قم مي ماند مرجع تقليد مي شد گفت: اين شهيد بزرگوار وظيفه خودرا حضور در جامعه و در ميان مردم مي دانست و معارف را بين مردم در كوچه وخيابان، حسينه ومساجد و خانه ها آورد وهر وقت احساس وظيفه مي كرد برايش مهم نبود كه اين انجام وظيفه چه هزينه اي خواهد داشت، دنبال درست انجام دادن آن بود.

دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبري ادامه داد: او در عين حال كه يك دانشمند حوزوي برجسته بود، يك استاد بايسته دانشگاه، يك منبري به تمام معنا و يك رجل سياسي كم نظير بود.

عضو هيات موسس موتلفه اسلامي با تاكيد بر اينكه شهيد مطهري همواره در خطرناكترين جلسات موتلفه نيز شركت داشت تصريح كرد: اين حضور شهيد مطهري در جلسات، فقط براي گوش دادن نبود، بلكه در هدايت اعضاي موتلفه نقش بسزايي داشت.

وي پركاري را يكي از ويژگي هاي شهيدمطهري دانست و اظهار داشت: در تمام زمينه هايي كه انسان احتياج دارد و اسلام در آن باره حرف دارد، او يك معلم به تمام معنا بود و در هر چه اسلام احتياج داشت مطهري حضور داشت.

عسگر اولادي با بيان اينكه امام (ره) شهيد مطهري را فرزند و حاصل عمر خويش مي دانستند تاكيد كرد: امام مي فرمودند من تمام نوشته هاي ايشان را مطالعه كرده ام و هيچ اشكالي در آنها نيست.

در اين جلسه كه دست اندركاران برگزاري مراسم دهه آخر صفر حزب موتلفه اسلامي نيز حضور داشتند، عسگر اولادي ضمن تقدير از آنان، مراسم دهه آخر صفر را ميراث شهداي اوليه موتلقه اسلامي دانست و بر ضرورت تداوم و برگزاري هر ساله آن در سراسر كشور تاكيد كرد.

در اين جلسه همچنين محمود مخبري رئيس ستاد برگزاري مراسم دهه آخر صفر گزارشي از برگزاري اين مراسم در تهران و ساير شهرها ارائه كرد.