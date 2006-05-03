مخالفت فراكسيون اهل تسنن عراق با فدراليسم و تاكيد بر اصلاح قانون اساسي

به گزارش خبرگزاري مهر"ظافر العاني" سخنگوي جبهه توافق عراقي با بيان اين مطلب به خبرگزاري فرانسه گفت: قانون اساسي عراق به شكل كنوني منجر به تقسيم اين كشور مي شود .

وي افزود: پس از تشكيل جلسه مجلس نمايندگان عراق ما از رياست پارلمان مي خواهيم با تشكيل كميسيون، مسئوليت محوله خود را براي اصلاح بندهاي قانون اساسي بويژه بند مربوط به فدراليسم درمركز و جنوب و توزيع ثروت هاي عراق انجام دهد.

جبهه توافق العراقي تصريح كرد: ماده 142 قانون اساسي عراق پس از آخرين مذاكرات تاكيد مي كند كه كميسيون پارلمان تشكيل شود و به مدت چهارماه براي تجديد نظر دربرخي بندها و اصلاح قانون اساسي تلاش كند .

العاني افزود: همين ماده بود كه باعث شد حزب اسلامي عراق وارد روند سياسي شود و ازعراقي ها خواست به قانون اساسي راي بدهند.

وي تاكيد كرد: طبيعي است كه رياست اين كميسيون به جبهه توافق واگذار شود زيرا اين جبهه بيشترازهرطرف ديگرتمايل به تعديل قانون اساسي دارد بلكه ورود ما روند سياسي براي تعديل قانون اساسي بود.

سخنگوي جبهه توافق العراقي درمورد بندهايي كه جبهه توافق تمايل دارد تغييركند گفت : مهمترين چيزمربوط به تشكيل فدراليسم در مركز و جنوب است و اين موضوع خطوط قرمز ماست و معتقديم كه اين بند منجربه تقسيم عراق خواهد شد.

العاني افزود : موضوع دوم مربوط به توزيع ثروتها و دارايي هاي عراق است و درقانون اساسي نحوه بهره برداري از ثروت هاي اين كشور را به شكلي كه هدر نرود معين كرده است .

وي قانون اساسي را با رويكرد طائفه اي دانست و گفت : ما تلاش مي كنيم آن را برداريم تا قانون اساسي عراقي وملي وبيانگر منافع تمام عراقي ها باشد .

العاني ابراز اميدواري كرد كه برادرانش در بقيه ليست ها اين موضوع را درك كنند علاوه بر آن ما تمايل داريم چارچوب برخي ازبندهاي قانون اساسي تغيير كند.

مجلس نمايندگان عراق امروز اولين جلسه كاري خود را براي بررسي تشكيل دو كميته در مورد ايجاد تعديل در قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس آغاز كرد.



محمود المشهداني رئيس مجلس منتخب عراق كه 22 آوريل(2 ارديبهشت) انتخاب شد، در مراسم افتتاح نشست امروز اعلام كرد كه 125 نماينده از مجموع 275 نماينده در اين جلسه حاضر هستند.