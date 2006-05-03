سپاه در برخورد با ضدانقلاب، قاطع و با اراده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي دفتر فرماندهي كل سپاه، وي كه در مراسم توديع و معارفه فرمانده قرارگاه حمزه سيد الشهدا (ع) و فرمانده ارشد استان هاي آذربايجان غربي و كردستان، سخن مي گفت، با اشاره به موقعيت استراتژيكي اين منطقه و پيشينه تاريخي آن، گفت: تاريخ گذشته نشان مي دهد كه با توجه به حساسيت و اهميت آذربايجان غربي، اين منطقه همواره مورد طمع بيگانگان بوده و رقابت دو قدرت بزرگ امپراطوري عثماني و امپراطوري روسيه تزاري، باعث بروز جنگ هايي در اين منطقه شده است.

سردار صفوي با اشاره به تفكيك ماموريت دفاع سرزميني در مناطق مرزي گفت: دفاع همه جانبه و تامين امنيت پايدار در اين منطقه به نيروي زميني سپاه واگذار شده و سپاه پاسداران براي تامين امنيت و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين منطقه و برخورد با ضد انقلاب و اشرار، قاطع، مصمم و با اراده است.

فرمانده كل سپاه ضمن قدرداني از مجاهدت و ايثار مردم وفادار آذربايجان به نظام و انقلاب اسلامي در طول دوران دفاع مقدس و پس از آن خاطرنشان كرد: زمينه هر گونه توسعه و آبداني، امنيت است و سپاه تامين كننده امنيت در استانهاي آذربايجان غربي و كردستان است تا دولت عدالت محور در پرتو آن اشتغال، رفاه و آسايش مردم را فراهم نمايد تا با عنايت خداوند متعال كشوري پيشرفته، آباد و آزاد را به عنوان الگوي مردم سالاري ديني به مسلمانان جهان معرفي نمائيم.

وي در اين مراسم ضمن تقدير از تلاش و مجاهدت سردار سرتيپ 2 روح الله نوري فرمانده قرارگاه حمزه سيد الشهدا (ع) سردار سرتيپ حسن رستگار پناه را به عنوان فرمانده جديد اين قرارگاه معرفي كرد.

بنابر همين گزارش، سردار صفوي همچنين در مراسم صبحگاه لشگر 3 نيروي مخصوص حمزه سيد الشهدا (ع)، ضمن گراميداشت ياد و خاطره سرداران شهيد احمد كاظمي، مهدي و حميد باكري و محمد بروجردي و بيست و دو هزار شهيد اين منطقه گفت: شما پاسداران و رزمندگان شجاع قبل از جنگ در برخورد با ضد انقلاب و پس از آن نيز در هشت سال دفاع مقدس از دشتهاي تفتيده جنوب تا ارتفاعات سر به فلك كشيده غرب كشور باعث پيروزي هاي بزرگ شديد و پرچم افتخار، استقلال و عزت را بر بلنداي اين سرزمين برافراشتيد.

وي افزود: افتخار شما اين است كه پس از گذشت 18 سال از پايان دفاع مقدس همچنان مشغول ماموريت هاي سخت هستيد و با صلابت، اقتدار، سلحشوري، شجاعت، مردم سالاري، مردم ياري و مبارزه با ضد انقلاب مسلح براي تامين انيت مجاهدت مي كنيد و مردم هم قدردان شما هستند.

فرمانده كل سپاه با تاكيد بر بكارگيري لوازم و تجهيزات مدرن در چارچوب دكترين نيروي زميني و دكترين يگاني خاطر نشان كرد: قدرت سياليت، تحرك و آتش خود را افزايش دهيد و با سازمان دهي منسجم و متناسب با ماموريت ها و اشراف اطلاعاتي نسبت به دشمنان خارجي و ضد انقلاب داخلي، قدرت عملياتي را تقويت نمائيد.

وي با اشاره به ضرورت گسترش و عمق بخشي بسيج در دورترين نقاط و سامان دادن دفاع مسطح در شهرها و روستاها براي دفاع از جان، مال، ناموس و امنيت مردم گفت: يازده ميليون بسيجي دفاع عميق و مسطح را در ايران اسلامي سامان داده اند و هيچ شهر و روستايي كه جمعيت داشته باشد، از حضور بسيجيان خالي نيست.

سردار صفوي در پايان با توصيه بر وحدت هرچه بيشتر يگان هاي سپاه با ارتش و نيروي انتظامي افزود: هماهنگي اطلاعاتي و امنيتي بين نيروي انتظامي، سپاه، بسيج و وزارت اطلاعات مي تواند در كنترل جدي مرزهاي كشورمان با كشورهاي عراق و تركيه موثر واقع شود ؛ البته كشورهاي همسايه هم بايد به تعهدات خود در كنترل مرزهايشان عمل كنند.