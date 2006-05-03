تذكر قاليباف به شهردار منطقه يك

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدباقر قاليباف امروز در حاشيه بازديد از منطقه يك شهرداري ، پس از اعتراض مردم مبني بر نظافت منطقه به جهت بازديد وي ، با شهردار منطقه برخورد كرد.

شهردار تهران گفت: شهروندان بهترين و موثق ترين نمايندگان شهرداري در شهر به شمار مي آيند و پيش از هر چيز بايد شهر را براي بازديد روزانه آنان نظافت كرد.

وي افزود: تلاش هاي شهرداري هاي مناطق در تمام ايام هفته بايد بدون توجه به هرگونه مناسبت و بازديدي ، شبانه روزي و به همين شكل سريع و ضربتي باشد و هيچ مناسبتي را بيشتر از حضور خود شهروندان مبناي تلاش قرار ندهند.

قاليباف با تاكيد بر نقش شهروندان در هدايت سكان مديريت شهري گفت: شهروندان بايد به وسيله سامانه مديريت شهري 137نظارت آگاهانه خود را بر تمامي فعاليت ها و خدمات شهرداري هاي مناطق اعمال كنند و از اين طريق جايگاه و حقوق شهروندي خود را در اين نظارت به مسئولان و مديران شهر و جامعه گوشزد كنند.

شهردار تهران اظهار داشت: از آنجا كه منابع درآمد شهرداري را مردم تامين مي كنند ، مديريت شهري هيچ ماموريتي جز خدمت گذاري به مردم نخواهد داشت.



