280 معلم نمونه سراسر كشور به حج عمره مي روند / جز با لطف و پاداش الهي نمي توان قدر كار معلمي را دانست

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران عصر امروز در ديدار دوستانه و صميمي معلمان نمونه سراسر كشور كه در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري سخنراني مي كرد با بيان اينكه خداوند معلم است و همه جهان معلم انسان هستند اظهار داشت: انسان مخلوق خدايي است كه به او تشخيص بيان داد و او را در صدر مخلوقات خود قرار داد و خداوند اراده كرد انسان هم بصير و هم سميع باشد. انسان مخاطب خداست و خداوند او را در مرتبه اي قرار داد كه با تعبيت از دستورات الهي خواهد توانست پرده هاي جهل و ناداني و خودخواهي را كنار بزند و به حكمت و علم و نور و حقايق هستي دسترسي پيدا كند.

وي با بيان اينكه كار معلم كاري خدايي است تصريح كرد: پيامبر هم معلم است. پيامبران كتاب و حكمت را مي آموزند و حكمت شيوه زندگي است. حكمت اخلاق، تفكر دقيق، تعقل است. معلمي شكل دادن به روح و تفكر است.

رئيس جمهور تاكيد كرد: بايد قدر معلمي دانسته شود معلمي كار انبياء است و اول معلم عالم خداوند تبارك و تعالي است. معلم وقتي به عرصه تعليم و تربيت مي آيد جان و هستي و همه وجود خود را به همراه مي آورد و در مقابل چنين كاري هيچ پاداش همطرازي وجود ندارد و جز با لطف و پاداش الهي نمي توان قدر كار معلمي را دانست.

وي با بيان اينكه انسان گنجينه اسرار الهي است خاطر نشان كرد: معلم مي خواهد رمز استفاده از اين اسرار را به انسان بياموزد و خداوند انسان ها را حاكم بر عالم آفريد و روح را به عنوان وديعه بر او نهاد و تربيت روح انسان ها را در وجود معلمان به امانت نهاد.

احمدي نژاد در ارزيابي خود از آموزش و پرورش گفت: علي رغم برخي مسائلي كه طي 15 سال اخير پيشامد و علي رغم عقب نشيني هايي كه برخي از مواضع ارزشي انقلاب داشتند و علي رغم بيشترين فشارهاي مادي كه دراين مدت به معلمان اين سرزمين وارد شد مي توانم با افتخار وقاطعيت بگويم: همچنان مجموعه فرهنگيان ما جزو فداركارترين و انقلابي ترين قشرهاي جامعه اسلامي هستند.

وي افزود: امروز بالاترين مدالي كه به شهيد مطهري دادند به اين علت است كه او معلم بود و بالاترين افتخاري كه نصيب شهيدان مفتح، بهشتي، رجايي و باهنر شد اين بود كه همگي معلم بودند انتخاب شغل معلمي شايد يك انتخاب ظاهري باشد اما درحقيقت يك توفيق است.

احمدي نژاد با طرح اين سئوال كه ما انتظار داريم از آموزش و پرورش چه انساني و با چه ويژگي هايي خارج شود تصريح كرد: انسان تراز جامعه اسلامي انساني پاك مومن وخداپرست است و انساني سراسر دوستي و عاطفه و پر از نشاط است كه خود و توانمندي هاي خود را مي شناسد وبه گذشته و تمدن خود باور دارد.

وي ادامه داد: مدارس بايد محيطي خلاق و پرنشاط براي تربيت دانش آموزان باشد كه فراهم كردن اين محيط به عهده دولت و شماست. دولت بايد فضاها را به سرعت فراهم كند ، من مي دانم در برخي از مدارس در نقاط دور و نزديك بچه ها در محلي تحصيل مي كنند كه در زير آن سقف يك لحظه امنيت ندارند اما با اين وجود برخي از شما فداكارانه در چنين محيطي فعاليت مي كنيد و ما بايد همه توانمان را بسيج كنيم و اين وضعيت را تغيير دهيم و بايد فضايي فراهم كنيم كه جامعه فرهنگي آرامش خاطر كاملي داشته باشد.

احمدي نژاد در ادامه به تعهد وزراي آموزش و پرورش و مسكن اشاره كرد و گفت: اين دو وزير در همكاري با هم متعهد شده اند باقي تقاضاي مسكن معلمان را تا 4 سال آينده تامين كنند و اين تعداد جداي از كساني است كه تازه وارد آموزش و پرورش مي شوند.

رئيس جمهور همچنين به افزايش حقوق معلمان درسال جاري اشاره و خاطرنشان كرد: در مورد افزايش حقوق توانستيم قدم كوچكي برداريم . براي افزايش حقوق حقوقبگيران 6/13 افزايش داشتيم و براي معلمان 6/17 و برنامه ما اين است كه در سالهاي آينده اين افزايش حقوق بيشتر شود.

وي با بيان اينكه ميزان تاثيرگذاري معلمان در قلب ها روشن است اظهار داشت: بايد در آموزش و پرورش نگاهمان متحول شود و اين كار معلمان است. اين كه كسي از بيرون بيايد و تحول ايجاد كند نشدني است و ما بايد روشهاي جديد را در راه تحقق اهدافمان پيش بگيريم ، موتون دستي ما بايد يادآور هويت ملي ما باشد و خود باوري به دانش آموزان در آن تقويت شود.

احمدي نژاد گفت: كسي كه خودرا باور نداشته باشد اگر امكانات عالم را هم به او بدهند زمين مي خورد در حالي كه اگر شخصي خود را باور داشته باشد در كوير تمدن ايجاد مي كند.

وي با بيان اين كه آموزش و پرورش بايد كانون تربيت مديران ،علما ، دانشمندان و برجستگان كشور باشد تاكيد كرد اواسط انقلاب هر كس مي خواست كابينه تشكيل دهد به سراغ آموزش و پرورش مي رفت امروز هم اگر رئيس جمهروي مي خواهد كابينه تشكيل دهد بايد به آموزش وپرورش برود و بگويد آموزش و پرورش به من كابينه معرفي كند زيرا مديريت شما مديريت بر انسان ها وجان هاست و اين پيچيده ترين نوع مديريت است.

رئيس جمهور درپايان در مژده اي به معلمان نمونه از اهداي سفر عمره به آنان خبرداد و گفت: اين هديه از طرف من است و وزير آموزش و پرورش سفر عمره همسران شما را هديه مي كند.

پيش از سخنراني رئيس جمهور چند تن از معلمان نمونه به نمايندگي ساير معلمان از دست احمدي نژاد لوح تقدير دريافت كردند.

دو تن از معلمان نمونه نيز به نمايندگي از ساير معلمان لوح تقديري كه توسط يكي ازمعلمان نمونه خطاطي شده بود تقديم رئيس جمهور كردند.