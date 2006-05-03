نشست "هندسه كلان مباحث پيرامون پژوهش" در حوزه علميه قم برگزار مي شود

"مهدي محقق" در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" با اعلام اين خبر گفت: سومين نشست" نگاه نو" با موضوع "هندسه كلان مباحث پيرامون پژوهش" با حضور حجت الاسلام "عماد" مدير اداره ارزيابي پژوهشي معاونت پژوهشي مركز مديريت حوزه علميه قم ومحققين جوان حوزه ساعت 8 صبح فردا (14 ارديبهشت) در حوزه علميه علوي برگزار مي شود.

وي افزود : در اين همايش ابعاد پژوهش در موضوعاتي كلاني مانند چيستي پژوهش، پژوهشگر كيست؟ آسيب شناسي وضعيت موجود و بايسته هاي پژوهش و مباحث ناظر به دانش ها و علوم و در زير مجموعه هاي مانند نسبت پژوهش با توليد علم، نسبت پژوهش تحقيق متن و تصحيح آن، روش ها و متدهاي تحقيق، سطوح تحقيق، دستگاه و سيستم پژوهشگري، ارزيابي پژوهشي، استانداردهاي لازم براي دستگاه هاي پژوهشي و مولفه هاي آن، مباحث ناظر به دانش ها و علوم، ارزيابي وضيعت يكايك علوم حوزوي، تناسب نرخ رشد علوم ديني با نرخ متوسط علم و سهم حوزه هاي علميه در توليد علم مورد بحث قرار مي گيرد.

مسئول كارگروه طلاب جوان تاكيد كرد: ابعاد اين موضوعات مورد مرور قرار گرفته و افق هاي آن و سئوالات پيراموني بررسي مي شود.

وي افزود: اين جلسات كه با همكاري دفتر جنبش نرم افزاري حوزه علميه قم برگزار مي شود، با توجه به فعاليت هاي خوب پژوهشي، همچنين سطح بالاي علمي طلاب مدرسه علوي دراين مكان برگزار خواهد شد. در اين مدرسه طلاب از پايه اول موظف به ارائه پژوهش به صورت هفتگي ، ماهيانه ، ساليانه و پايان دوره بوده و و در سال گذشته از 90 نفر طلاب اين مدرسه 70 نفر رتبه ممتاز آموزشي را از طرف مركز مديريت كسب كرده اند.

"محققي" افزود: در اولين جلسه سال جديد سلسله نشست هاي علمي و كاربردي دفتر طلاب جوان با عنوان نگاه نو با حضور حجت الاسلام رضا مختاري و با موضوع سابقه نگاري تخصصي پژوهشي برگزار شد. دومين نشست نيز با حضور حجت الاسلام عماد برگزار شده و نشست سوم نيز با حضورمجدد وي فردا صبح در حوزه علميه علوي برگزار خواهد شد.