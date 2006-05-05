رتبه سوم تعداد مقالات در جهان به ايران اختصاص يافت / ارزش نيروي انساني بيش از منابع طبيعي است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "بدخشان" - استاد دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف روز گذشته در همايش ياد استاد دانشگاه صنعتي شريف با تأكيد برلزوم اقداماتي براي ارتقاي كيفيت دانش، كارايي و خودكفايي اظهار داشت: مسئولين كشور بايد دقت داشته باشند كه هر چقدر در دانشگاه سرمايه گذاري بيشتري انجام شود منافع و نتيجه اش به همگان برمي گردد.

وي اضافه كرد: مسئولين دانشگاه و كشور به ارتقاي سطح درآمد دانشجويان اهميت بدهند تا دانشجو بتواند وقت خود را صرف تحصيل و تحقيق كند.

بدخشان در تشريح اهميت توسعه انساني تصريح كرد: سوئيس و ژاپن دو كشوري هستند كه از نظر منابع انساني داراي بالاترين ارزش افزوده هستند ولي از لحاظ منابع طبيعي در حد صفر قراردارند.