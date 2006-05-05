  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۵۲

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف :

رتبه سوم تعداد مقالات در جهان به ايران اختصاص يافت / ارزش نيروي انساني بيش از منابع طبيعي است

استاد شيمي دانشگاه صنعتي شريف گفت: بر اساس گزارش يكي از اساتيد ايراني مقيم كانادا ايران در روزهاي اخير به جايگاه سوم تعداد مقالات علمي منتشر شده در مجلات دست يافته است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "بدخشان" - استاد دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف روز گذشته در همايش ياد استاد دانشگاه صنعتي شريف با تأكيد برلزوم اقداماتي براي ارتقاي كيفيت دانش، كارايي و خودكفايي اظهار داشت: مسئولين كشور بايد دقت داشته باشند كه هر چقدر در دانشگاه سرمايه گذاري بيشتري انجام شود منافع و نتيجه اش به همگان برمي گردد.

وي اضافه كرد: مسئولين دانشگاه و كشور به ارتقاي سطح درآمد دانشجويان اهميت بدهند تا دانشجو بتواند وقت خود را صرف تحصيل و تحقيق كند.

بدخشان در تشريح اهميت توسعه انساني تصريح كرد: سوئيس و ژاپن دو كشوري هستند كه از نظر منابع انساني داراي بالاترين ارزش افزوده هستند ولي از لحاظ منابع طبيعي در حد صفر قراردارند.

کد خبر 321055

