در طول روابط ايران و ژاپن نقطه منفي وجود ندارد / استفاده ابزاري از شوراي امنيت باعث تضعيف آن مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار، وزير خارجه كشورمان با اشاره به تلاشهاي ايران جهت اعاده امنيت در عراق و افغانستان گفت: ايران داراي سابقه 10 هزار ساله تمدن، تاريخ و فرهنگ مي باشد و همواره حافظ صلح و امنيت در منطقه بوده است.

وي ژاپن را شريك قابل اعتماد ايران خواند و گفت: در طول روابط ايران و ژاپن، نقطه منفي وجود ندارد.

متكي اعتمادسازي را يك جاده دو طرفه دانست و گفت: سه سال بمنظور اعتمادسازي كليه فعاليتهاي هسته اي را متوقف كرديم. اما اروپا در مقابل پيشنهاد قابل قبولي ارائه نكرد. به همين دليل اعتماد ما از غرب سلب شده و اكنون نوبت غرب است كه اعتماد سازي كند.

وزير خارجه كشورمان، غني سازي در ايران را در سطح تحقيقات معرفي كرد و گفت: بردن پرونده ايران به شوراي امنيت بدليل فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي يك اقدام سياسي است و زيبنده شوراي امنيت نيست. امروز از ما مي خواهند براي كساني اعتمادسازي كنيم كه خودشان در قرن گذشته دو جنگ جهاني به راه انداختند و اولين استفاده كنندگان از سلاح اتمي بودند.

متكي توقف تحقيقات هسته اي را غير ممكن دانست و گفت: حاضريم بر سر چگونگي استيفاي حق ايران ناشي از عضويت در آژانس بين المللي انرژي اتمي و ارائه تضمين مبني بر عدم انحراف و راههاي تقويت پيمان عدم اشاعه مذاكره كنيم.

وزير خارجه كشورمان با يادآوري واقعه ملي شدن صنعت نفت ايران و تلاش انگليس براي ارجاع پرونده نفت ايران به شوراي امنيت گفت: استفاده ابزاري از شوراي امنيت باعث تضعيف آن مي شود.

وي در پايان افزود: حاضريم كنسرسيومي با ژاپن يا هر كشور ديگري تشكيل و مشتركا تحت نظر كنسرسيوم اقدام به غني سازي كنيم.

اوكادا نيز متقابلا مخالفت خود را با برخورد منفي با ايران اعلام داشت و گفت: عدم عضويت آمريكا در NPT، بي توجهي به موضوع كاهش سلاح هاي هسته اي در سطح جهان، ادعاهاي آمريكا مبني بر استفاده از سلاح هسته اي در صورت نياز و هسته اي شدن بعضي از كشورهاي جهان بدون توجه به مفاد NPT، اين پيمان را تدريجا لوث مي كند.

اوكادا با يادآوري شكست آمريكا در افغانستان و مخالفت بعضي از احزاب ژاپن با حمله يك جانبه آمريكا به افغانستان گفت: انتظار مي رود ايالات متحده از اين تجربيات درس گرفته باشد.