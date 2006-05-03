بودجه بيماران خاص در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر سيد مويد علويان در ويژه برنامه گرامي داشت روز جهاني تالاسمي (18 ارديبهشت) گفت : در مذاكرات امروز بين وزارت خانه هاي رفاه و بهداشت تصميم گرفته شد بودجه بيماران خاص در 6 ماه ابتدايي سال جاري به طور موقت در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد تا زيرساختهاي لازم براي هزينه كرد اين منابع بررسي و مشخص شود كه آيا تغييرات مورد نظر از لحاظ بيمه امكان پذير است يا خير.

وي ادامه داد: در حال حاضر زيرساختهاي لازم درشركتهاي بيمه و دانشگاههاي علوم پزشكي وجود ندارد ولي با تصميمات امروز مشكل بودجه بيماران خاص فعلاً حل شد.

