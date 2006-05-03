۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۹:۵۸

بعدازظهر امروز و در مقابل نهاد رياست جمهوري؛

معلمان حق التدريس استان فارس در اعتراض به بيكاري خود در سال 85 تجمع كردند

بعدازظهر امروز بيش از 50 نفر از معلمان حق التدريس استان فارس در اعتراض به عدم به كارگيري از سوي سازمان آموزش و پرورش اين استان در سال تحصيلي 86 - 85 در مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، نماينده تجمع كنندگان در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه از روز يكشنبه به تهران آمده ايم اما تاكنون اجازه صحبت با مسئولان وزارتخانه و وزير و همچنين رئيس جمهور به ما داده نشده است، اظهار داشت: من ملاقاتي با رئيس جمهور داشتم و نامه اي به وي دادم و رئيس جمهور از ما خواست تا به اعتراض و تحصن خود خاتمه دهيم و گفت: من اين موضوع را پيگيري مي كنم كه به دنبال پيگيري رئيس جمهور بخشنامه اي كه در آن عدم به كارگيري اين تعداد از معلمان حق التدريس قيده شده بود، اصلاح شد.

وي افزود: اين نامه به سازمان آموزش و پرورش استان فرستاده شد، اما سازمان از اجراي آن سر باز زد.

اين نماينده معلمان حق التدريس تاكيد كرد: اين دهمين باري است كه براي بيان مشكلات خود به تهران آمده ايم و اين بار تا حرفمان را نزنيم نمي رويم.

تجمع كنندگان با شعارهاي "حقوق ماهي 30 تومان، اخراج كردن نداره"، "آموزش و پرورش استان فارس، اصلاح بايد گردد"، "آقاي احمدي نژاد، ملاقات ملاقات"، "شعار انتخابات، عدالت عدالت" و ... خواستار ملاقات با رئيس جمهور و بيان مشكلات خود شدند.
اين معلمان حق التدريس از مقاطع راهنمايي، دبيرستان، هنرستان و پيش دانشگاهي بودند.

