صباباتري دربرابر الغرافه قطرجشنواره گل به راه انداخت / تداوم گلزني هاي علي دايي

به گزارش خبرنگار" مهر" در آغاز نيمه دوم ديدارتيمهاي صباباتري و الغرافه قطر، دوتيم بازي هجومي را در دستوركار خود قرار دادند و هنوزدقايقي از بازي نگذشته بود كه عبدالله مزروعي مهاجم تيم الغرافه بر روي غفلت مدافعان صباباتري توانست دروازه صباباتري را باز كند.

بازيكنان تيم فوتبال صباباتري كه براي صعود به مرحله بعد نيازمبرمي به سه امتياز اين ديدارداشتند، با به اجرا گذاشتن برنامه هاي تاكتيكي محمدحسين ضيايي خيلي زود توانستند توسط آلن آدويچ مهاجم كروات خود كه با ضربه سرعلي دايي صاحب توپ شده بود، به گل تساوي و اولين گل صباباتري دست پيدا كنند.

در ادامه اين ديدار ودر حالي كه براي دو تيم نتيجه برابر شده بود، تيم الغرافه با تعويض محمد رجب بلال مدافع مياني وموثر خود عملا كار را براي مهاجمان صباباتري آسانتركرد و با خروج اين مدافع، خط دفاعي الغرافه شكننده شد و با حملات پي در پي ياران صباباتري خيلي زود دروازه محمد الغمدي با به ثمر رساندن اين گل فتح شد.

بازيكنان الغرافه درصدد جبران گل تساوي آلن بودند كه علي دايي بار ديگر نبوغ گلزني خود را به رخ حريف قطري كشيد. پاس عمقي حسين يوسفي و شوت محكم و زاويه بسته دايي دروازه الغمدي را براي بار دوم بازكرد تا شيرازه خط دفاعي اين تيم ازهم بپاشد.

بعد ازاين گل صباباتري نبض بازي را به دست گرفت و با حملاتي كه توسط نوازي، دقيقي، بختياري زاده پايه گذاري شد شاگردان ضيايي توانستند دوبار ديگرتوسط دايي و يحيي گل محمدي مدافع پيش تاخته اين تيم با ضربه سر به شمارگلهاي زده اضافه كنند تا با اندوخته مناسبي در روز27 ارديبهشت ماه جاري به مصاف الكرامه سوريه بروند.

صباباتري با اين پيروزي شمار امتيازات خود را به عدد 10رساند و درديدارپاياني اين گروه دربرابرحريف سوري تكليف صعود خود از اين گروه را روشن خواهد كرد.