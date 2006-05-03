  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۹:۴۸

معاون اول رئيس جمهور در ديدار وزير ارتباطات سوريه:

اجراي طرح هاي مشترك اقتصادي ايران و سوريه چشم انداز روشني از همكاري ها را ترسيم كرده است

اجراي طرح هاي مشترك اقتصادي ايران و سوريه چشم انداز روشني از همكاري ها را ترسيم كرده است

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور با اشاره به روابط گسترده، عميق و ريشه دار ايران و سوريه تاكيد كرد: اجراي طرح هاي مختلف اقتصادي در سوريه با همكاري مهندسان و كارشناسان ايراني نشان دهنده چشم انداز مناسب همكاريهاي دو كشور است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"،  معاون اول رئيس جمهور بعدازظهر امروز در ديدار نذير سالم، وزير ارتباطات سوريه مواضع جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه را در مسائل گوناگون از جمله موضوع حمايت از دولت مردمي عراق، فلسطين و حزب الله لبنان يكسان ارزيابي كرد و گفت: دولت ها و ملت هاي ايران و سوريه در مجامع بين المللي پشتيبان و حامي يكديگر هستند.

نذير سالم وزير ارتباطات سوريه نيز در اين ديدار سفرش به ايران را موفقيت آميز دانست و با اشاره به امضاء يادداشت تفاهم همكاري، ايران و سوريه در بخش ارتباطات گفت: سوريه خواستار گسترش روابط با ايران در همه زمينه ها از جمله ارتباطات و فناوري اطلاعات است.

وزير ارتباطات سوريه ملت ايران را داراي تمدني بزرگ معرفي و تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران اولويت اصلي سوريه در روابط خارجي است.

کد مطلب 321084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها