اجراي طرح هاي مشترك اقتصادي ايران و سوريه چشم انداز روشني از همكاري ها را ترسيم كرده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، معاون اول رئيس جمهور بعدازظهر امروز در ديدار نذير سالم، وزير ارتباطات سوريه مواضع جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه را در مسائل گوناگون از جمله موضوع حمايت از دولت مردمي عراق، فلسطين و حزب الله لبنان يكسان ارزيابي كرد و گفت: دولت ها و ملت هاي ايران و سوريه در مجامع بين المللي پشتيبان و حامي يكديگر هستند.

نذير سالم وزير ارتباطات سوريه نيز در اين ديدار سفرش به ايران را موفقيت آميز دانست و با اشاره به امضاء يادداشت تفاهم همكاري، ايران و سوريه در بخش ارتباطات گفت: سوريه خواستار گسترش روابط با ايران در همه زمينه ها از جمله ارتباطات و فناوري اطلاعات است.

وزير ارتباطات سوريه ملت ايران را داراي تمدني بزرگ معرفي و تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران اولويت اصلي سوريه در روابط خارجي است.