۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۹:۵۹

اجلاس بررسي مفهوم روشنفكري حوزه علميه برگزار مي شود

مدير روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي گفت : اجلاس بررسي مفهوم روشنفكري حوزه علميه برگزار مي شود كه تدوين منشور راهبردي روشنفكري حوزوي در دستور كار اين اجلاس قرار گرفته است.

حجت الاسلام "گلي زاده" - مدير روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در گفتگوبا خبرنگار حوزوي مهر گفت: پيرو ديدار شهريور ماه سال گذشته مسئولين اين دفتر با مقام معظم رهبري و تاكيدات ايشان براي معرفي اين دفتر به عنوان نماد روشنفكري ديني و لزوم توجه به نماد روشنفكري ديني و دوري از آفات روشنفكري در اين نماد، كميته ويژه اي با پيگيري اين موضوع در دفتر تشكيل شد كه طرح مقدماتي  تدوين منشور راهبردي روشنفكري را تهيه كرده است.

مدير روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم افزود:  در همايش فردا (14 ارديبهشت) ساعت 8 صبح در ساختمان شماره دو دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم با حضور مديران نخبگان و كارشناسان حوزوي برگزار مي شود. 

