درخشش تيم كبدي سيستان و بلوچستان در روز نخست مسابقات

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين ديدار كه ازسرعت بالايي برخورداربود، كبدي كاران كردستان درمقابل تيم سيستان وبلوچستان دست وپا بسته بودند ونتوانستند درمقابل حملات اين تيم ايستادگي كنند. درديگر ديدارهمزمان تيم استان گلستان موفق شد با حساب 67 بر13 تيم استان فارس را مغلوب كند و راه درگام قهرماني بگذارد.

تهراني ها شكست مقابل اصفهان را جبران كردند

تيم كبدي تهران عليرغم ناكامي دربازي نخست توانست با اختلاف 92 بر 18 ازسد تيم يزد بگذرد. كبدي كاران تهراني كه دربازي نخست بازي را با حساب 38 بر 42 به اصفهان واگذاركرده بود، براي صعود چاره اي جز شكست يزد نداشتند و درهمان ابتداي بازي توانستند خود را برحريف غالب كنند. ابراهيم مهربان يكي ازستاره هاي اين ديدار توانست بارها ازتيم يزد امتيازبگيرد وبه اميد صعود به مرحله بعد به مصاف حريفان ديگر خود برود.