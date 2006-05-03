جرج بوش ماه آينده به اروپا مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر، آسوشيتدپرس با مخابره اين خبر از واشنگتن ، نوشت كه بوش مسئله تروريسم و ايران را در دستور كار نشست خود در 21 ژوئن (31 خرداد) در وين قرار خواهد داد.

اتريش اخيراً رياست دوره اي اتحاديه اروپا را كه شامل 25 كشور است، برعهده گرفته است.

آگاهان بر اين باورند كه اين سفر همچنين به بوش اين فرصت را خواهد داد تا با رئيس كميسيون و شوراي اروپا درباره روابط اين اتحاديه با آمريكا گفتگو كند.

"اسكات مك كللان" سخنگوي كاخ سفيد اعلام كرد كه رئيس جمهور آمريكا و رهبران اروپا درباره مسائل مختلف جهاني از جمله ممانعت از تكثير سلاح هاي هسته اي ، مبارزه با تغذيه مالي تروريسم ، كمك به بازسازي عراق و ترويج صلح و دموكراسي در اروپا و ديگر نقاط، كاهش موانع تجاري و امنيت انرژي گفتگو خواهند كرد.