تشكيل فدراسيون ورزش بيماران خاص گامي در خدمت رساني به اين قشر از جامعه است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع اعضاي فدراسيون ورزشي بيماران خاص، ورزش را براي اين بيماران مهمتر از افراد عادي عنوان كرد و افزود: فعاليت جسماني بيماران خاص مي تواند با روحيه بخشي به آنان موجب كاهش و تسكين آلام اين بيماران شود.

وي حضور بيماران خاص در محيط هاي ورزشي جهاني و كسب موفقيت در اين عرصه را موجب جلب توجه جامعه به اين قشر عنوان و تصريح كرد: توجه مردم به اين بيماران مي تواند در رفع مشكلاتي كه در جامعه با آن مواجه اند موثر باشد.

آيت الله هاشمي رفسنجاني طرح تشكيل فدراسيون ورزشي بيماران خاص را از طرحهاي ثمربخش عنوان كرد و خواهان توجه ويژه سازمان تربيت بدني به اين فدراسيون شد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، بيماري و درد را از ويژگيهاي دنياي مادي بيان كرد و گفت: از راه ورزش مي توان نشاط، سلامتي و شادابي را به بيماران برگرداند.

آيت الله هاشمي رفسنجاني، خدمت رساني به بيماران و به ويژه بيماران خاص را مشمول توفيق الهي عنوان كرد و گفت: خداوند براي اين بيماران به دليل صبر و تحملشان اجر و همچنين براي كساني كه براي كاستن از رنج آنان تلاش مي كنند ثواب عظيمي در نظر گرفته است.

در ابتداي اين ديدار فاطمي نسب نائب رئيس فدراسيون ورزش بيماران خاص با ارائه گزارشي از روند تشكيل اين فدراسيون، مهمترين هدف از تشكيل آن را كسب روحيه اين بيماران براي مقابله با بيماري و تقليل رنج و درد آنان عنوان كرد.