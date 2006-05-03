۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۱:۰۵

تاكيد خالد مشعل بر قانوني بودن مقاومت ملت فلسطين در برابر تجاوزگري اسرائيل

رئيس دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) برحق داشتن ملت فلسطين در مقاومت عليه اشغالگران صهيونيست تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوريه ، خالد مشعل امروز بنا به درخواست دانشگاه دمشق و اتحاديه دانشجويان فلسطين طي سخناني در اين دانشگاه به بررسي تحولات و اوضاع منطقه و محاصره ستمگرانه عليه ملت فلسطين به خاطر انتخاب دموكراتيك پرداخت .

وي تاكيد كرد: ادامه مقاومت فلسطينيان حق قانوني ملت فلسطين براي آزاد سازي سرزمين شان از دست اشغالگران صيونيست  است .

مشعل با استقبال از حمايت سوريه از ملت فلسطين تصريح كرد : اين حمايت شجاعانه اي است كه بشار اسد رئيس جمهوري سوريه براي حمايت از ملت فلسطين انجام  داد.

وي تاكيد كرد : اين موضع كريمانه الگويي براي نقش كشورهاي عربي در كارآيي مثبت با مسئله فلسطين محسوب مي شود.

روز گذشته رئيس دفتر سياسي جنبش حماس خاطرنشان كرد كه اين جنبش كه رياست دولت جديد فلسطيني را برعهده دارد، هرگز اسرائيل را به رسميت نخواهد شناخت و از گزينه مقاومت دست برنخواهد داشت.

مشعل در سميناري تحت عنوان "وحدت اسلامي براي تقريب بين مذاهب" در دمشق كه با مشاركت شمار زيادي ازعلماي كشورهاي اسلامي آغاز به كار كرد، گفت: هرگز اسرائيل را به رسميت نخواهيم شناخت و حتي از يك وجب از سرزمين مان و قدس و حق بازگشت دست برنخواهيم داشت و هر فلسطيني به روستا و شهري كه از آن رانده شده است، بازخواهد گشت.

