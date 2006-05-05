به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، رضا حقي تبريزي درحاشيه هشتمين اجلاس شوراي بين المللي همكاري تجاري اتاق هاي بازرگاني منطقه درياي خزر در مشهد افزود : خراسان رضوي مطمئن ترين راه براي عبور و رسيدن به بازارهاي هدف كشورهاي اروپايي است .

وي گفت : مسئولان اقتصادي كشور هم بايد شرايطي فراهم كنند تا تجار كشورهاي آسياي ميانه ، خراسان رضوي را به عنوان انتخاب اول بازارهاي هدف خود برگزينند .

وي اضافه كرد : معتقديم هموار كردن مسير عبور ترانزيت و ... به اشتغالزايي جوانان كمك مي كند. حقي تبريزي گفت : مشهد از پتانسيل بالايي در زمينه گردشگري برخوردار است . وي افزود : حضور 20 ميليون زائر و مسافر در سال بر پتانسيل‌هاي اين شهر افزوده است .



