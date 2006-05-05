  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۹:۲۵

خراسان دروازه ورود كشورهاي آسياي ميانه به بازارهاي بين‌المللي است

استاد دانشگاه تهران گفت : استان خراسان رضوي دروازه ورود كشورهاي آسياي ميانه به ويژه درياي خزر به بازارهاي بين المللي است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، رضا حقي تبريزي درحاشيه هشتمين اجلاس شوراي بين المللي همكاري تجاري اتاق هاي بازرگاني منطقه درياي خزر در مشهد افزود :  خراسان رضوي مطمئن ترين راه براي عبور و رسيدن به بازارهاي هدف كشورهاي اروپايي است .

وي گفت : مسئولان اقتصادي كشور هم بايد شرايطي فراهم كنند تا تجار كشورهاي آسياي ميانه ، خراسان رضوي را به عنوان انتخاب اول بازارهاي هدف خود برگزينند .

وي اضافه كرد : معتقديم هموار كردن مسير عبور ترانزيت و ... به اشتغالزايي جوانان كمك مي كند. حقي تبريزي گفت : مشهد از پتانسيل بالايي در زمينه گردشگري برخوردار است . وي افزود : حضور 20 ميليون زائر و مسافر در سال بر پتانسيل‌هاي اين شهر افزوده است .


 

کد خبر 321284

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها