شتاب افزايش ظرفيت رشته هاي شاخه پزشكي يكسان نخواهد بود / ظرفيت گروه علوم پزشكي با رشد 17درصدي مواجه است

دكتر "كامران باقري لنكراني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت : ظرفيت پذيرش دانشجوي رشته كارداني اورژانس از يك رشد 7 برابري برخوردار شده است به طوري ظرفيت پذيرش در اين رشته از 43 نفر به 1600 دانشجو در سال جاري افزايش مي يابد.

وي اضافه كرد: وزارت بهداشت در تلاش است بين بازار و فارغ التحصيلان تعادل بوجود آورد و به همين دليل شتاب افزايش ظرفيت در رشته هاي مختلف شاخه پزشكي يكسان نخواهد بود. اين در شرايطي است كه در بعضي رشته ها رشد 3 درصدي و در بعضي ديگر رشد منفي داشته ايم. به طور كلي آموزش گروه پزشكي رشدي حدود 17درصدي داشته كه اين تلاش بر اساس نياز بازار كار صورت گرفته است.

وزير بهداشت اضافه كرد: بعد از انقلاب اسلامي حدود 6 هزار مقاله از محققان ايران در مجلات ISI منتشر شده كه از اين تعداد نزديك به 50 درصد متعلق به محققان علوم پزشكي كشور است.