سايت ويژه زنان در دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم راه اندازي مي شود

حجت الاسلام "نظر زاده" در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" با بيان اين خبر گفت: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم با انتشار 15 ساله نشريه "پيام زن"، ايجاد سايت اختصاصي زنان را در دستور كار خود قرار داده است. اين سايت به لحاظ محتوايي وابسته به اين نشريه بوده ولي سعي خواهد شد كه به صورت روزآمد تر اخبار و مطالب مرتبط با زنان را در اختيار محققين قرار دهد.

وي افزود: طراحي فني سايت به اتمام رسيده است و در حال برنامه ريزي براي تهيه محتوايي اين سايت هستيم تا در كنار نشر مكتوب به انتشار ديجيتال مطالب نيز اقدام شود، همانگونه كه براي ديگر نشريات اين دفتر نيز به همين شكل اقدام شده است.

مدير برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه گفت: بودجه اين سايت در طرح "تكفا" سال 83 قرار گرفته بود، ولي با نيمه فعال شدن تكفا در سال 84 و پس از آن انتخابات رياست جمهوري، اين طرح تقريبا تعطيل شد. پس از فعاليت مجدد دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كار سخت افزاري فعالتي هاي تحت پوشش تكفا بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفت و كار نرم افزاري نيز به دبيرخانه شورا واگذار شد.

وي افزود: اين موضوع فعاليت هاي فناوري اطلاعات در بسياري از سازمان ها از جمله دفتر تبليغات اسلامي را با مشكل جدي مواجه كرده است به طوري كه نحوه مراجعه و پيگيري براي بهره برداري از اين طرح مبهم مانده است.