تشكيل ستاد دائمي زائران در قم

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در قم ، علي نيكان قمي در مراسم تجليل از مديران و پرسنل خدمت رسان فرمانداري قم گفت: تشكيل ستاد دائمي تسهيلات زائران در شهر قم به عنوان شهري زائر پذير جهت ارائه خدمات مناسب به زائران حرم كريمه اهل بيت و مسجد مقدس جمكران ضروري است.
وي ضمن تقدير از زحمات تمامي دستگاههاي دخيل در امر خدمات رساني به زائران در ماههاي محرم و صفر و تعطيلات نوروز 85 تصريح كرد: تقسيم كارها بين كميته ها و برنامه ريزي باعث گرديد ستاد تسهيلات زائران در ايام نوروز عملكرد مناسب تري داشته باشد.
در اين مراسم احمد حاجي زاده ، معاون سياسي امنيتي استانداري قم در سخناني با بيان اينكه عبادت چيزي جز خدمت به خلق نيست، بر ضرورت خدمت رساني شايسته و در خور شان زوار و مجاورين حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمكران تاكيد نمود.
وي ضمن تجليل از خدمات دست اندركاران ستاد تسهيلات زائران در ايام نوروز افزود: در نوروز امسال فرمانداري قم توانست با ايجاد يك فضاي وفاق و همدلي و هماهنگي مطلوب بين دستگاههاي متولي به رغم كاستي ها و مشكلات ، خدمات چشمگيري را ارائه دهد.
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