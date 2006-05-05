اختصاص 7 هزار ميليارد ريال به مقاوم ‌سازي مدارس فرسوده كشور

مسلم ميرزاپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: از اين ميزان اعتبار 6 هزار و 90 ميليارد ريال در سال جاري و بقيه تا پايان برنامه چهارم توسعه هزينه مي شود.
وي اظهار داشت: با صرف اين ميزان اعتبار ، سالانه در طول برنامه 4 ساله ، 27 هزار كلاس درس تخريبي بازسازي و مقاوم سازي مي شود.
ميرزاپور درعين حال تصريح كرد: در اين اعتبارات ، 60 درصد مدارس به لحاظ قدمت ساخت و استانداردهاي مقاوم سازي ، ديده نشده كه بودجه مقاوم سازي اين مدارس بايد از محل اعتبارات تخصيصي تامين شود.
وي يادآور شد: امسال 61 هزار ميليارد ريال اعتبار جاري به آموزش و پرورش تخصيص يافت كه نسبت به سال گذشته 56 درصد رشد داشته است.
ميرزاپور گفت: اين اعتبار براي تامين حقوق و دستمزد كاركنان و پشتيباني از سازمان هاي آموزش و پرورش استانها هزينه مي شود.
به گزارش مهر ، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به منظور شركت در آيين تجليل فرهنگيان نوشهر به اين شهرستان سفر كرده بود.
