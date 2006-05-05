  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶

اختصاص 7 هزار ميليارد ريال به مقاوم ‌سازي مدارس فرسوده كشور

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال 7 هزار ميليارد ريال به مقاوم ‌سازي مدارس غير استاندارد در سراسر كشور اختصاص يافت.

مسلم ميرزاپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: از اين ميزان اعتبار 6 هزار و 90 ميليارد ريال در سال جاري و بقيه تا پايان برنامه چهارم توسعه هزينه مي ‌شود.

وي اظهار داشت: با صرف اين ميزان اعتبار ، سالانه در طول برنامه 4 ساله ، 27 هزار كلاس درس تخريبي بازسازي و مقاوم ‌سازي مي ‌شود.

ميرزاپور درعين حال تصريح كرد: در اين اعتبارات ، 60 درصد مدارس به لحاظ قدمت ساخت و استانداردهاي مقاوم ‌سازي ، ديده نشده كه بودجه مقاوم ‌سازي اين مدارس بايد از محل اعتبارات تخصيصي تامين شود.

وي يادآور شد: امسال 61 هزار ميليارد ريال اعتبار جاري به آموزش و پرورش تخصيص يافت كه نسبت به سال گذشته 56 درصد رشد داشته است.

ميرزاپور گفت: اين اعتبار براي تامين حقوق و دستمزد كاركنان و پشتيباني از سازمان‌ هاي آموزش و پرورش استانها هزينه مي‌ شود.

به گزارش مهر ، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به منظور شركت در آيين تجليل فرهنگيان نوشهر به اين شهرستان سفر كرده بود.

کد خبر 321500

