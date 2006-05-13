درخواست بين المللي شدن مركز اسناد علمي خليج فارس به وزارت علوم ارائه شد / پايگاه اينترنتي مدارك علمي خليج فارس و درياي عمان ايجاد مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، مركز اسناد و مدارك علمي خليج فارس و درياي عمان با همكاري مشترك سازمان بنادر و كشتيراني و دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر فعاليت مي كند كه چنين مركزي به گفته رئيس اين دانشگاه هنوز ساختمان خاص خود را ندارد و اسناد و مدارك مربوطه در كتابخانه دانشگاه علوم و فنون دريايي نگهداري مي شود و بودجه اي كه از سوي سازمان بنادر به آن اختصاص يافته در حد 1 ميليارد و 200 ميليون ريال است.

دكتر"احمد سواري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر اظهار داشت: 100 هزار مدرك علمي از خليج فارس و درياي عمان در ايران و كشورهاي ديگر رديابي شده است كه 30 هزار مورد از آنها در دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر نگهداري مي شود. حدود 10 هزار مورد از اين اسناد بر اساس موضوع كدبندي شده و به زودي بر روي يك پايگاه الكترونيكي به 3 زبان فارسي، انگليسي و عربي قرار مي گيرد.

به گزارش مهر، 2500مدرك مربوط به اقانوس شناسي، 2300 مدرك مربوط به شيلات، 2200 مدرك مربوط به محيط زيست دريايي، 500 مدرك مربوط به سازه هاي دريايي، 500 مدرك مربوط به دريانوردي و نقشه برداري، 500 مدرك مربوط معدن كاوي دريايي و 1500 مدرك مربوط به علوم اقتصادي و اجتماعي خليج فارس و درياي عمان بر روي پايگاه اطلاعاتي الكترونيكي مركز اسناد و مدارك خليج فارس و درياي عمان قابل دسترسي خواهد بود.

10 ارديبهشت ماه نيز همايشي تحت عنوان "هم انديشي خليج فارس" در دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر برگزار شد كه اساتيد دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي و شهيد چمران اهواز و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين همايش حضور داشته اند. پس از برگزاري همايش "هم انديشي خليج فارس" دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 3 طرح را در دستور اقدامات خود قرار داده است.

رئيس دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در خصوص اين طرح ها به "مهر" گفت: بين المللي شدن مركز اسناد و مدارك خليج فارس و درياي عمان، تأسيس انستيتوي تحقيقات بين المللي خليج فارس و درياي عمان در دانشگاه علوم و فنون و راه اندازي دانشكده علوم خليج فارس در اين دانشگاه به عنوان 3 طرح عمده براي پيگيري هاي آتي در راستاي حفظ آبهاي نيلگون خليج فارس و پاسخگويي به علاقمندي افرادي كه مي خواهند در خصوص خليج فارس و درياي عمان به طور تخصصي وارد شوند

به گزارش مهر، درخواست صدور مجوز جهت اقدام براي بين المللي شدن مركز اسناد و مدارك خليج فارس و درياي عمان به وزير علوم، تحقيقات و فن آوري ارائه شده است.