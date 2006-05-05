علم داشتن به موضوعات باعث شناسايي ارزش ها و عملكرد درست خواهد شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، آيت الله امامي كاشاني عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع معلمان در مشهد تصريح كرد : مرجع شجاعت، عفت و حتي عدالت در حكمت و علم پيدا كردن به موضوعات گوناگون مي باشد .

وي با بيان اينكه اگر استادها به عواقب مسائلي كه بر خلاف اصول اخلاقي انجام مي شود آشنايي و نسبت به آنها علم پيدا كنند، باعث عدم انجام آنها خواهد شد گفت : دليل بي بند و باري در جامعه نيز همين علم نداشتن به عواقب مختلف آن است.

امامي كاشاني با تقدير از عملكرد ارزشمند معلمين در انتقال دانش و تبيين دين اظهار داشت : مشخص شدن چشم انداز كاربرد علم باعث خواهد شد تا ارزشهاي آن نيز براي جامعه بشر آشكار گردد . تاثير تدريس معلم بر زندگي شخصي و آينده او حلقه مفقودي است كه براي بسياري ازمعلمان مشخص نيست .

توليت مدرسه عالي شهيد مطهري همچنين از بركات اين مدارس در سراسر كشور ياد كرد و افزود : در آزمون كارشناسي ارشد سال 84، 7 نفر از دانشجويان اين مدارس توانستند به عنوان نفرات برتر شناخته شوند .

در اين مراسم همچنين معاونت امور پرورش و هماهنگي سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت : هم اكنون بيش از 100 هزار معلم و 1 ميليون و 200 هزار دانش آموز در استان خراسان رضوي در حال تعليم و تربيت مي باشند .

امرالله سبحاني نيا افزود : 50 كانون قرآني نيز در سطح استان فعال مي باشند و بيش از 2 هزار روحاني درمدارس استان اقامه نماز مي كنند .