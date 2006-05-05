  1. هنر
  2. سایر
۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۰۴

در سالن كارنامه نشر

25 هزار عنوان كتاب چاپ اول عرضه شده است

25 هزار عنوان كتاب چاپ اول عرضه شده است

در سال گذشته نزديك به 25 هزار عنوان كتاب چاپ اول در حوزه هاي مختلف كليات، فلسفه، دين، علوم اجتماعي، زبان علوم طبيعي، رياضيات، علوم عملي، هنر، ادبيات،تاريخ و جغرافيا به چاپ رسيد.

به گزارش مهر، در اين ميان 936 عنوان كتاب كليات، 989 عنوان فلسفه، 4562 عنوان دين، 3513 عنوان علوم اجتماعي، 1914 عنوان زبان، 2001 عنوان علوم طبيعي و رياضيات، 4168 عنوان علوم اجتماعي، 1095 عنوان هنر، 5088 عنوان ادبيات، 1466 عنوان تاريخ وجغرافيا به چشم مي خورد.

 بنا بر اعلام مدير سالن كارنامه نشر، كل كتاب هاي تاليف و ترجمه چاپ اول 50 هزار عنوان است كه 25000 عنوان آن در نوزدهمين نمايشگاه كتاب عرضه شده است.

بنابراين گزارش 1355 عنوان تاليفي و 581 عنوان ترجمه درحوزه كليات، 970 عنوان تاليفي و 1322 عنوان ترجمه درحوزه فلسفه، 7696 عنوان تاليفي و 2079 عنوان ترجمه در حوزه دين، 5428 عنوان تاليف و 1293 عنوان ترجمه در حوزه اجتماعي چاپ اولي و تاليفي منتشر شده است. همچنين در حوزه زبان 4169 تاليفي ، 202 ترجمه، درعلوم طبيعي و رياضيات 4355 تاليفي، 746 ترجمه، درحوزه علوم عملي، 4743 تاليفي، 2379 ترجمه ، درحوزه هنر، 1436 تاليفي و 661 ترجمه در حوزه ادبيات، 6852 تاليفي ، 2236 ترجمه در دو حوزه تاريخ و جغرافيا 1978 تاليفي و 326 ترجمه چاپ شده است.

كارنامه نشر در سالن 26f نمايشگاه كتاب تهران مستقر است و كتاب هاي چاپ اول را در معرض ديد عموم قرار داده است.

کد مطلب 321587

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها