كنفرانس خبري احمدي نژاد تا دقايقي ديگر در باكو

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به باكو، اين كنفرانس خبري پس از ديدار احمدي نژاد با رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه و در محل اقامت رئيس جمهور يعني هتل "حيات" باكو برگزار خواهد شد.

در اين نشست خبري، رئيس جمهور در خصوص مسائل مهم منطقه اي و بين المللي و سئوالات خبرنگاران در زمينه دستاوردهاي هسته اي كشورمان سخن خواهد گفت.

به گزارش مهر، پس از سخنراني دكتر احمدي نژاد در نهمين اجلاس روساي كشورهاي عضو اكو كه با بازتاب بسيار وسيعي در ميان خبرنگاران همراه بود، بسياري از نمايندگان رسانه ها با مراجعه به هيات همراه رئيس جمهور خواستار انجام مصاحبه اختصاصي يا برگزاري يك نشست خبري بودند كه اين درخواست با پاسخ مثبت رئيس جمهور همراه شد.

پس از اين كنفرانس خبري نيز احمدي نژاد با ايرانيان مقيم آذربايجان ديدار و گفت وگو خواهد كرد.