مواضع احتمالي روسيه و چين در قبال ايران و آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر، موسسه آمريكايي صلح "كارنگي" در تحليلي نوشت: اقدام ديپلماتيك قاطع ترعليه ايران تا حد زيادي به سياستهاي روسيه و چين بستگي دارد.



به گفته دوكارشناس ارشد درموسسه صلح كارنگي،اتخاذ هر گونه اقدامي توسط اين دو كشوردر آينده بايد با توجه به نگرش آنها نسبت به ايران به عنوان يك تهديد،منافع اقتصادي آنها با ايران وميزان تقويت ائتلاف آمريكا – فرانسه – آلمان ارزيابي شود.

اين موسسه مطالعاتي در جلسه پرسش و پاسخي با " اندرو كوچينس" مدير برنامه روسيه و اروسيا و"مينكسين پي" مدير برنامه چين در موسسه صلح كارنگي، ديدگاههاي آنها را درمورد نگرش سياست خارجي روسيه و چين نسبت به ايران جويا شده است.

كوچينس در بخش مربوط به نگرش اين دو كشور نسبت به ايران به عنوان يك تهديد گفت: "روسيه به ايران به عنوان يك شريك در منطقه نگاه مي كند."

وي افزود:"از ديدگاه روسيه، ايراني كه هرگز از جنگ در چچن و روسيه انتقاد نكرد، يك دولت اسلامي شيعه راديكال و يا حامي تروريسم و يا تهديد تلقي نمي شود.روسيه از آمريكا در افغانستان حمايت كرد، زيرا طالبان و سني هاي راديكال كه از پاكستان ظهور پيدا مي كردند در واقع همان چيزي بودند كه اين كشور را تهديد مي كردند."



مينكسين پي هم در اين زمينه اين گونه ابراز عقيده كرد:"وقتي كه چين به ايران مي نگرد؛ نفت و گاز آن را مي بيند نه تهديد اين كشور را."

وي افزود:"تقريبا 17 درصد از نفت چين از ايران وارد مي شود. چين هم مثل روسيه از سوي يك اسلام شيعي راديكال تهديد نمي شود."

واما در بخش منافع و تحريمهاي اقتصادي هم كوچينس خاطر نشان كرد:"ايران سومين بازار بزرگ (پس از چين و هند) براي تسليحات قرار دادي روسيه است.روسيه همچنين مي خواهد از فروش راكتورهاي هسته اي به ايران سود ببرد."



روسيه حدود 90 درصد از عمليات ساخت نيروگاه هسته اي را در بوشهر به ارزش بيش از يك ميليارد دلاربه پايان رسانده است.

به گزارش مهر،وي همچنين به اين مسئله اشاره كردكه روسها و ايراني ها توافق كرده اند كه روسيه راكتورهاي ديگري هم بسازد.

كارشناس ارشد مسائل روسيه در موسسه صلح كارنگي تصريح كرد:"مسكو وتهران هردو به عنوان صادر كنندگان نفت سود و منافع مشتركي در بالا نگهداشتن بهاي نفت دارند؛ با اين وجود بازار گاز طبيعي با بازار نفت متفاوت است و روسها به ايراني ها به گونه اي متفاوت و به عنوان رقباي بالقوه، به ويژه در بازار پر سود اروپا ، نگاه مي كنند."

مينكسين پي هم گفت:"چين در صورت هرگونه جنگ عليه ايران آسيب خواهد ديد؛ اگر ايران دسترسي به تنگه هرمز را قطع كند. چين حدود 60 تا 70 درصد از منبع تهيه نفت خود را كه از عربستان سعودي تهيه مي شود از دست خواهد داد."

به گزارش خبرگزاري مهر، كارشناس مسائل روسيه در موسسه صلح كارنگي در بخش موقعيت جهاني افزود: "روسيه مي خواهد از اعمال تحريم عليه ايران اجتناب كند، اما آمريكا فرانسه و آلمان با هم متحد شدند و اين امر ممكن است روسيه را متقاعد كند تا از اين تحريمها حمايت كند."

وي خاطر نشان كرد:"پيش از جنگ در عراق، ائتلاف اروپايي - آمريكايي سبب شد تا روسيه آنگونه كه فكر مي كرد بهترين است، اقدام كند."

كارشناس مسائل چين صلح كارنگي هم در اين باره گفت:"شانس كمي وجود دارد كه چين پيش از روسيه عليه ايران با غرب همراه شود؛ در اين چرخه ديپلماتيك چين ترجيح مي دهد تا پشت روسها بايستد.به اين دليل كه چنانچه روسها بخواهند در مسير همراهي عليه ايران قرار بگيرند،اين مسكو باشد كه در برابر واكنشهاي احتمالي هزينه دهد، نه چين،زيرا پكن نمي خواهد با چنين واكنشهايي روبرو شود."

مينكسين پي ادامه داد:"روابط بين چين و روسيه هرگزبهتراز اين نبوده است؛اگر روسها با غرب در شوراي امنيت براي اعمال تحريم عليه ايران همراه شوند؛ آنگاه چين مانع از اين راي نمي شود."

اين كارشناس آمريكايي مسائل چين افزود:"چيني ها در اين سناريو از اين تحريمها ممانعت خواهند كرد، اما گردن خود را نيز به خاطر ايراني ها پيش نمي گذارند".