وزارت ارشاد تاكنون درخواست كمكي درباره واردات كاغذ نداشته است

به گزارش مهر و بنا بر اعلام ستاد خبري سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها، دكتر مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني كيفيت نمايشگاه مطبوعات امسال را بسيار خوب و شايسته ارزيابي كرد و آن را نقطه تلاقي اهداف سازمان ها و انعكاس آن در مطبوعات برشمرد.

وي ضمن بازديد از غرفه ها، از مسئولان نشريات خواست تا در انعكاس اخبار حساسيت بيشتري را مدنظر قرار داده و بهانه هاي واهي به دست بيگانگان ندهند.

ميركاظمي در خصوص همكاري وزارت بازرگاني با ارشاد پيرامون واردات كاغذ يادآور شد : تاكنون وزارت ارشاد درخواست كمكي دراين زمينه به ما ارائه نداده است اما وزارت بازرگاني همواره آماده خدمت رساني به جامعه فرهنگي كشور خواهد بود.

گفتني است سيزدهمين نمايشگاه مطبوعات از تاريخ 14 تا 22 ارديبهشت ماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران داير است.