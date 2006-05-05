آخرين فرصت براي ارسال فرم انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته كه موفق به اخذ كارنامه نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد سال 1385 نشده اند، مي توانند بعد از ظهر امروز (15 ارديبهشت ماه جاري) با مراجعه به محل هاي تعيين شده نسبت به دريافت كارنامه، فرم انتخاب رشته و دفترچه راهنماي شماره 2 اقدام كنند.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بايد با مطالعه دقيق دفترچه هاي راهنماي شماره 1 و 2 و ضوابط مندرج در ويژه نامه اعلام اسامي پيك سنجش مورخ 11 ارديبهشت ماه جاري نسبت به انتخاب كد رشته محل هاي مورد علاقه خود حداكثر تا 50 كدرشته محل از گرايش يا گرايش هاي مجاز رشته امتحاني مربوط اقدام و به ترتيب علاقه در فرم انتخاب رشته وارد كنند.