احمدي نژاد باكو را به مقصد تهران ترك كرد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" در باكو، دكتر محمود احمدي نژاد در اين سفر علاوه بر سخنراني در نهمين اجلاس سران كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي "اكو"، با برخي از مسئولان و روساي كشورهاي شركت‌ كننده در اين اجلاس و مقامات جمهوري آذربايجان ديدار و گفت وگو كرد.

گفت وگو با ايرانيان مقيم آذربايجان و رئيس اداره مسلمانان قفقاز از ديگر برنامه هاي اين سفر رئيس جمهور كشورمان بود.

وي همچنين به علت درخواست مكرر خبرنگاران حاضر در اين اجلاس، با برگزاري يك كنفرانس خبري به سئوالات آنان پاسخ گفت.

بنابر اين گزارش، رئيس جمهور پس از حضور در تهران به تشريح دستاوردهاي سفر خود در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه مهرآباد خواهد پرداخت.